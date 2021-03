Čeká je těžká základní skupina a již dopředu vědí, že nebudou kompletní. V předběžné nominaci českého týmu na fotbalové mistrovství Evropy hráčů do 21 let z různých důvodů chybí David Zima, Daniel Souček, Jan Matoušek či Adam Hložek. Svěřenci trenéra Karla Krejčího se ve Slovinsku od 24. do 30. března utkají s Itálií, domácím týmem a Španělskem.

Tisková konference s Karlem Krejčím bude až ve středu. Předběžná nominace na EURO hráčů do 21 let dost překvapivě vyšla na světlo již v pondělí večer.

"Z různých důvodů musí trenér oželet start obránců Davida Zimy, Daniela Součka, záložníka Jana Matouška či útočníka Adama Hložka, kteří se zasloužili o postup na šampionát. Na něm se čeští hráči představí po čtyřech letech," oznámilo vedení Lvíčat na webu fotbalové asociace.

Hložek se na hřiště vrátil teprve minulý týden od říjnové únavové zlomeniny. Kmenově už stejně patří spíš do áčka, které nominaci na začátek kvalifikace MS 2022 oznámi v úterý dopoledne. Do áčka už byl povolán také Zima.

Nováčky Kovář, Fukala či Vitík

Nominace v pondělí zveřejnila UEFA. Šanci v českém týmu dostávají také nové tváře: brankář Matěj Kovář z Manchesteru United, obránce Michal Fukala z Liberce či stoper pražské Sparty Martin Vitík.

Soupiska v případě zranění či onemocnění může doznat vynucených změn ještě před odletem, který je naplánován na pondělí 22. března. Týmový sraz je na programu o den dříve - v neděli 21. března.

Co říká na los ME trenér české fotbalové jedenadvacítky Karel Krejčí?

Sport.cz, FAČR

V úvodní fázi ME se představí 16 mužstev rozdělených do 4 skupin. Nejlepší dva týmy z každé skupiny si zajistí postup do červnového play off.