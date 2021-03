Krejčí o kádru pro ME, absencích hvězd pražských S a testování. Dorazí na něj i skupina náhradníků

Napětí sílí. Přesně za týden vstoupí čeští fotbalisté do 21 let do bojů na mistrovství Evropy ve Slovinsku, kam ovšem nevyrazí v plné síle. Nominační listina vyvolených, která byla odtajněna už v pondělí večer a kterou ve středu v rámci online tiskové konference potvrdilo vedení Lvíčat, postrádá avizované opory Adama Hložka i Davidu Zimu. O vycházející hvězdy Sparty respektive Slavie přitom trenér Karel Krejčí hodně stál.

Osmnáctiletý talent Hložek, jenž loni na podzim už patřil do kádru reprezentačního áčka, laboroval od konce října s únavovou zlomeninou zánártní kůstky. Uzdravil se, na trávník se sice stihl vrátit a před týdnem vyběhl za Letenské na třicet minut v lize proti Příbrami. Přesto si v Celje nezakope.

„U Adama rozhodlo, že se sám necítil. Sparta mu březnový sraz zamítla, bude se připravovat v klubu, aby se dostal co nejdřív do top formy," vysvětloval kouč Lvíčat, jenž byl s ofenzivním univerzálem v kontaktu už během rekonvalescence. Komplikace přitom představovala i sparťanská karanténa, která jeho start přibrzdila. „Není v optimální formě, ve stavu, že by odehrál během týdne tři zápasy," uvedl Krejčí.

Nominace fotbalové jednadvacítky ČR

FAČR

Na palubu letadla směr Slovinsko neusedne ani slávistický stoper Zima, jenž nabral ve Slavii fazónu a loni na podzim patřil v kádru Lvíčat ke stěžejním mužům defenzivy. Vytáhlý borec odcestuje na sraz reprezentačního áčka chystajícího se na úvodní partie kvalifikace o MS 2022. „Jarda Šilhavý reagoval na absence v nominaci. Je to pro nás citelné oslabení. Zvažoval jsem některá další jména, ale jak teplický Heidenreich nebo jablonecký Martinec jsou bohužel na marodce," posteskl si Krejčí. Na postu středního obránce si tedy případně vypomůže osvědčenými jmény. Třeba kapitánem a defenzivním záložníkem Sparty Ladislavem Krejčím, jenž si na stoperu vedl během kvalifikace velmi dobře.

Kapitán Lvíčat Ladislav Krejčí v utkání s Řeckem.

Twitter @ceskarepre_cz

Svazový kouč lituje také absence dlouhodobě zraněného Matouška, který v Liberci v závěru podzimní části utrpěl těžké svalové zranění. „Snažil se na něm pracovat, ještě ale v tréninku není. Kdyby byl zdravý, ve finální nominaci by figuroval," připomněl Krejčí, jenž postrádá také Daniela Součka z Dukly, jenž se kvůli vyššímu počtu nakažených hráčů i členů realizačního týmu covidem-19 uchýlil do karantény.

Kostra mužstva, s nímž Krejčí pracuje už několik let a které dovedl k úspěchům v Elite Lize, ale v nominaci nechybí. Výhodu má v univerzálnosti hráčů, kteří mohou alternovat na více postech. Třeba liberecký záložník Sadílek je použitelný na levém kraji obrany. „Se Sáďou počítám víc do středu, ale kdyby bylo potřeba dát ho na stranu, roli vezme. Je týmový hráč!" zahrnul Krejčí chválou oporu Slovanu.

Na turnaj bere i tři nováčky. Pozici brankářské trojky zastane za Jedličkou a Trmalem dvacetiletý Kovář, který se po hostování ve Swindonu vrátil do Manchesteru United, kde chytá za výběr do 23 let. Právě on by měl v příštím kvalifikačním cyklu převzít roli Martina Jedličky, týmové jedničky. „Chtěli jsme, by Matěj chytal spíš za dvacítku, ale ta dlouho sraz neměla. Řešil situaci v Anglii, byl na hostování ve třetí lize, nechtěli jsme ho vytrhávat z klubu. Teď se naskytla šance ho vzít," podotkl 52letý trenér.

Místo v kádru si vysloužil rovněž sparťanský talent Vitík, který si na Letné vydobyl místo v základní sestavě. „Což v jeho věku přitom není nic jednoduchého. Zaujaly mě jeho výkony," řekl kouč. Osmnáctiletého teenagera sledoval už delší dobu stejně jako krajního beka Fukalu, který dosud absolvoval s jedenadvacítkou pouze jeden letní kemp. „Jeho výkony v Liberci jsou zajímavý a stabilní. Nemá výkyvy," sdělil Krejčí.

Čeští fotbalisté slaví vítězství v Řecku. Vlevo útočník Ondřej Šašinka a brankář Martin Jedlička.

FAČR

Na hrotu spoléhá na borce, kteří se v kvalifikaci pravidelně objevovali a pomohli týmu rozrazit brány šampionátu. Tedy na Šašinku, Drchala nebo slávistu Lingra, s nímž ale počítá spíš na post falešné devítky.

První dva jmenovaní nejsou v optimální pohodě. Šašinka dal v novém roce za ostravský Baník jediný gól, Drchal zase v Mladé Boleslavi zahřívá lavičku.

Jen mezi náhradníky figurují se sedmi zásahy nejlepší šutér Pardubic Huf nebo olomoucký Chytil. „Přemýšleli jsme o nich. U Drchyho mě to mrzí. V Boleslavi vzrostla konkurence a naskakuje do hry až v závěru, ale pořád je to typologicky útočník, kterého v mančaftu nemáme, tedy tahový a brejkový hráč," říká Krejčí. Zároveň věří, že pondělní odlet stihne i dvojice z Plzně. Viktorii byly sice kvůli zvýšenému počtu pozitivních výsledků testů na koronavirus odloženy duely na Spartě i se Zlínem a celý tým musel do izolace. Vedení Lvíčat však věří, že Bucha i Šulc s týmem odletí.

Pavel Bucha z Viktorie Plzeň během utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

„Máme informace, že jsou zdraví. Karantény jim končí tak, že by v pondělí měli být na palubě letadla," potvrdil tiskový mluvčí fotbalové reprezentace do 21 let Martin Gregor s tím, že hráči včetně realizačního týmu podstoupí při nedělním srazu v Benicích testování na koronavirus, které absolvuje i patnáct náhradníků pro případ, že by někomu vyšel pozitivní výsledek a do Celje by nemohl cestovat. „Na testy přijede i osm lidí připravených do realizáku," přitakal Krejčí.

„Proběhne v odděleném módu," podotkl technický vedoucí mužstva Michal Černý. Povinným testováním pak projdou aktéři i v dějišti turnaje. Vždy den před každým zápasem.

Do základní skupiny vstoupí Krejčího parta ve středu 24. března od 18 hodin proti Itálii. O tři dny později vyzve domácí Slovince, aby na závěr 30. března změřila síly s obhájci titulu Španěly. Na přípravu přitom má pouze minimum času. Ještě v neděli budou někteří nominovaní plnit klubové povinnosti, aby hned večer odjeli na sraz do Benic. „Na první zápas dostali písemnou přípravu a pustíme jim ještě prezentaci s videem. Musejí přepnout z klubovýho na reprezentační režim," říká Krejčí.

Do čtvrtfinále mistrovství Evropy proniknou vždy dva nejlepší celky čtyř čtyřčlenných základních skupin.