Hektika? Ne! My takhle hrajeme, jsme bláznivej tým, culí se hrdina Lvíčat

Neberu to tak, že bych kluky podržel, od hašení v brance jsem, říká brankář Martin Jedlička

„Ale na výsledek 1:5 jsem to z brány určitě neviděl," říká gólman Dunajské Stredy. „Trenér gólmanů Láďa Maier mě před zápasem připravoval na to, že nějaká šance Italů přijde, abych tam byl a když tak to zahasil," usmíval se. Když český tým srovnal na 1:1, squadra azzura přidala na obrátkách. Jedlička vyrazil gólovou hlavičku Gabbii i Maggioreho. Nejvíc se ovšem zapotil při přímém kopu Tonaliho, který vytáhl na roh.

„Nejtěžší zákrok! Chtěl jsem nejdřív vyběhnout, pak naštěstí zacouval a míč vyškrábl," líčil s úlevou. V poslední minutě českým fandům u televizních obrazovek zatrnulo. Šulc v pokutovém území skluzem vypíchl míč soupeři, který po kontaktu upadl k zemi, hlavní arbitr místo na penaltovou značku ale ukázal na roh. „Já byl otočenej na levou stranu a přesouval se. Když jste v bráně, je to tak rychlý, že nevnímáte, jestli je to faul nebo ne. Byl jsem rád, že je míč v autu," vykládal.

Češi po slibném startu a několika šancích inkasovali z kopačky Scamaccy. Češi se obtížně prodírali do kompaktní obrany, přesto se gólu dočkali. Lingr sice dopravil míč do sítě z ofsajdu, jenže v 75. minutě se ujal exekuce přímého kopu Karabec a nešťastník Maggiore prodloužil hlavou míč do vlastní brány.

Sport.cz, FAČR

„Říkali jsme si o poločase, ať hlavně nepodceníme začátek druhé půle, abychom nedostali gól na 2:0, protože pak by bylo hotovo. Že se máme zklidnit. Do vyloučení Tonaliho jsme je tlačili, pak jsme ale byli trochu nervózní," říkal Jedlička. Hektiku ale odmítá. „My takhle hrajeme, jsme takovej bláznivej tým, takže možná to vypadalo v televizi, že jsme hektičtí. Italové mají bomby hráče a bodu si ceníme," pokyvoval Jedlička, který byl už v kvalifikaci velkou oporou týmu.

Když ho Lvíčata nejvíc potřebovala, dokázal podržet. Třeba v Chorvatsku nebo v klíčovém duelu v Litvě, v němž Češi museli nutně zvítězit, chytil za stavu 1:0 v nastavení tutovku. Fazónu si přitom přivezl i na EURO do Slovinska. Právě s jeho výběrem se v sobotu utká český tým utká a do duelu půjde s jasným plánem. „Udělat tři body, abychom byli krok ke čtvrtfinále," burcuje Jedlička.

Ondřej Lingr (vlevo) v souboji s Riccardem Marchizzem z Itálie.

Borut Zivulovic, Reuters