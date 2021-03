Výhra! Nic jiného nás nezajímá, hlásí kapitán jedenadvacítky před zlomovou bitvou

S kapitánskou páskou povede Lvíčata do boje a věří, že si po jeho skončení v kabině společně všichni radostně zakřičí. Matěj Chaluš zbrojí na duel s domácím výběrem Slovinska, které vstoupilo do ME jedenadvacítek porážkou se Španěly a další nezdar by ho vyřadil ze hry o postup do čtvrtfinále.