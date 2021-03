Nezvládli jsme tíhu zápasu, mrzí Krejčího. Postrádá rozdílové hráče

Finální výsledek ho bolel. Remíza 1:1 se Slovinci sice českému týmu do čtvrtfinále fotbalového ME jedenadvacítek nezavřela, trenér Karel Krejčí ale pomýšlel proti bojovným domácím na úspěch. Lvíčata v první půli neoslnila, po inkasovaném gólu těžko pronikala do soupeřovy organizované defenzivy.

Toužili jste po výhře, abyste Italy dostali pod tlak. Nakonec jste v závěru zachraňovali bod. Byl klíčový inkasovaný gól z kopačky Matka?

Bylo mi před zápasem jasný, že to bude asi o prvním gólu. Kdo ho vstřelí, bude mít pak asi výhodu. Bohužel jsme nezvládli tíhu utkání. Před jeho začátek jsem z kluků cítil velký odhodlání, ale bohužel první půle nám moc nevyšla. Přizpůsobili jsme se hře domácích, byla to spíš nakopávaná, když jsme si udělali lepší postavení, nezvládali jsme to technicky. Dali jsme skoro vlastní gól, sami jsme si nafackovali... Bylo potřeba s tím něco udělat.

Provedl jste hned tři střídání. Na hřiště přišli Ostrák, Šulc, Fukala a poté i Karabec, kteří hru rozhýbali. Jenže vyrovnávací gól dlouho nepřicházel...

Ukázalo se i v kvalifikaci, že nás v útočné fázi sráží lepší dovednosti. Když hrajeme do bloku, máme problém. Ať už to bylo třeba se Skotskem, Řeckem...Těžko se prosazujeme, dneska tam nemáme hráče a hledáme je těžko i v lize, kteří by šli jeden na jednoho. Rozdílové hráče v ofenzivě, které mají tady na šampionátu kvalitní týmy. V tomhle za top týmy zaostáváme. Na každej gól se strašně nadřeme, ale zase musím pochválit kluky, že to nezabalili a rvali se do poslední vteřiny. Bohužel jsme ale už zápas nestačili zápas otočit.

Pavel Šulc (vlevo) a autor vlastního gólu Nik Prelec ze Slovinska.

Borut Zivulovic, Reuters

Změnil jste rozestavení a vrátil se k čtyřčlenné obraně. Jen na lavičce zůstal kreativní Karabec, který vyběhl na hřiště až v 65. minutě. Proč jste se tak rozhodl?

Adama jsem měl v sestavě napsaného, ale v sobotu nedotrénoval. Odešel z tréninku asi po dvaceti minutách, protože má problém s tříslem. Kluci z fyziotýmu na něm pracovali, ale říkal mi před zápasem, že by byl schopnej vydržet maximálně půl hodiny. Byl jsem rád, že aspoň tady na tu část toho utkání se dal dohromady a myslím, že tady nám v týhle hře chyběl. Je silnej v situacích, kdy si umí odskočit a umí to dohrát. Jenže bohužel nebyl ve stoprocentním stavu. Ostrák, Šulc, Karabec i Fukala přinesli do hry svěží vítr, měli jsme tlak, chybělo ale lepší řešení ve finální fázi.

V poločase jste střídal Holíka. Obnovilo se mu zranění kotníku, nebo jste od něj čekal větší aktivitu ze strany?

Chtěl bych ho strašně moc pochválit i lékařský tým, že na něm dělali. Neměl to jednoduchý. Kdybychom neprohrávali, změnu bych asi neprovedl, ale chtěl jsem do stran dostat hráče, o kterých jsem si myslel, že by hru mohli oživit. Reagoval jsem na to, že jsme v půlce prohrávali a rozhodl se stáhnout krajní beky. Dostat víc do hry Buchu, i když jsme měli záměr, aby křídelní hráči odskakovali do středu hřiště. Chtěl jsem, aby se nám krajní obránci dostávali do vyššího postavení a dostali se i náběhově před bránu, což v první půli moc nebylo.

Ladislav Krejčí (vpravo) si kryje míč před Timim Maxem Elšnikem ze Slovinska.

Borut Zivulovic, Reuters

Hodně jste zvyšoval v kabině o pauze hlas?

Kluky znám delší dobu a nechávám je vždycky dvě tři minuty být. Někteří si taky jsou schopni říct tvrdší slova. Takže si něco vyříkali sami, já jsem hlas trochu zvyšoval, apeloval na to, aby přidrželi míč na zemi. Víc se do soupeře dostat po zemi, že vrchem to bude složitý, protože je to soubojový mužstvo. Byl to podobnej zápas jako v Řecku i v Litvě, kde jsem ale vstřelili první gól a dotáhli zápas do konce. Teď jsme bohužel dotahovali. První půle nás připravila o vítězství, myslím si, že ve druhé bychom nějaký gól dali a třeba by byl vítěznej.

Na závěr skupiny se střetnete s obhájci zlata Španěly, výhra posune český tým mezi nejlepších osm týmů turnaje. Tušíte ale určitě velkou šichtu...

Španělsko sem přijelo s top týmem. Mohou tady poskládat klidně dva mančafty. Ale naděje tam pořád je a na hráče budeme působit v tom smyslu, že se Španělskem nehrajete každý rok. Řada kluků se s nimi na této úrovni ještě nepotkala a možná už ani nikdy nepotká. Dokud existuje nějaká šance, budeme věřit.