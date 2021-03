O čtvrtfinále se popereme! Takhle končit nechceme, burcuje opora Lvíčat

Do Celje si přivezl formu. Ve středu proti Itálii v závěru čaroval, v sobotu se Slovinci ve druhé půli vychytal třeba šanci Medveda. Brankář Martin Jedlička na fotbalovém ME jedenadvacítek válí a ani po druhé remíze na turnaji neztrácí postupový optimismus, byť si Lvíčata musejí v poslední bitvě skupiny B v úterý vyšlápnout na favorizované Španěly.

Čeští fotbalisté do 21 let v zápase proti Slovinsku na ME. Zleva Denis Granečný, Ladislav Krejčáí a Matěj Chaluš.

Plichta 1:1 se Slovinci vás nepotěšila, s obhájci zlata Španěly byste však museli bodovat i v případě sobotní výhry...

Je to tak. Náladu by zlepšila, ale stejně bychom museli něco se Španěly urvat. A jít proti nim, že budeme remizovat, je strašně těžký. Máme čtvrtfinále ve vlastních rukou, popereme se o něj, i když nám moc lidí nevěří.

Zatímco proti Slovincům jste proráželi jejich blok, tentokrát bude tvořit hru soupeř. Vnímáte to jako výhodu?

Ano, bude nám to sedět. Proti Slovincům jsme museli dobývat obranu, což nám nejde. Ještě je brzy, abych Španěly studoval, teprve to přijde na řadu. Ale jsou to takoví hračičkové, hodně to asi budou technicky ukládat k tyči...

Převládá zklamání, ten zápas jsme chtěli zvládnout, říká po remíze se Slovinskem trenér Karel Krejčí

Sport.cz, FAČR

Jsou dominantní s míčem, co na ně vymyslet?

Balon moc nepůjčují, když ho budeme mít, musíme si ho vážit. Naší silnou zbraní budou standardky, protože tyhle týmy je docela dost podceňují. Musíme odvést stoprocentní výkon dozadu. Španělé si nějakou šanci vytvoří, já se musím připravit v hlavě, abych klukům co nejlíp pomohl. Takhle skončit nechceme!

Proti aspirantovi na titul potřebujete skórovat, přitom koncovka je vaše bolest. Proti domácím vám opět pomohl vlastňák, který si dal pět minut před koncem Prelec.

Na každou šanci nebo pološanci se opravdu dost nadřeme, něco tam je špatně, chce to větší klid. Kvalitní tým máme a fotbal hrát umíme.

Padají klukům míče do sítě aspoň při tréninku?

Padají! Šáša (Šašinka) i Linži (Lingr) mají skvělou střelu a všichni ofenzivní hráči mají výborné zakončení i dobrej pohyb. S Itálií jsme měli nějaké brejky i šance. Po standardce střílel Linži, jenže netrefil. Byly tam závary. Jsou to ale zkušené týmy, nepustí vás do čtyř gólovek za zápas. Slovinci pak byli hodně zavření a první půle se nám nepovedla. Pak jsme hráli už podle představ. Škoda, že náš gól nepadl dřív. Věřím, že kdyby se hrálo o deset minut dýl, máme tři body. Útočníci z formy nejsou. Jsou to kvalitní hráči, na české poměry nadstandardní. Věřím, že třeba i Šášovi to tam v úterý spadne a umlčí dost lidí.

O poločase jsme na sebe zvýšili hlas a řekli si, že musíme přidat, přiznává Pavel Bucha

Se Slovinci jste inkasovali po půl hodině hry po řetězci chyb. Vyčítal jste je klukům?

Špatně jsme to vyhodnotili. Špatně vystoupili do strany a otevřel se prostor za námi. To ani nebyla šance, z čeho dali gól. Škoda, protože v tu chvílí jsme měli pasáž, kdy jsme hráli dobře, a přišel takový direkt. Góly ale padají po chybách a my ji udělali. Tohle si nesmíme v úterý dovolit, protože Španělé nás potrestají z každé příležitosti.

Na šampionátu se vám daří, jaká je odezva na vaše výkony z domova? Hlavně po Itálii vám asi drnčel mobil s gratulacemi...

Snoubenka, brácha a celá rodina i nějací další lidi mi popřáli, čehož si vážím. Poděkoval jsem jim, ale už jsem se soustředil na další zápas. Nechtěl jsem usnout na vavřínech.

Se Slovinci to nevyšlo, se Španěly to musíme odjezdit na krev, říká Michal Sadílek

Bude pro vás úterní duel vrcholem mládežnické reprezentační kariéry?

Určitě. Zápas o čtvrtfinále, nikdo z kabiny nechce, aby tahle parta a všichni okolo ní skončila prohraným zápasem nebo neúspěchem už ve skupině.