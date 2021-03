Španělsko - Česko 2:0 Lvíčata s obrem padla, na ME končí

Španělé pronikli do play off z prvního místa, pro partu trenéra Krejčího naopak turnaj končí.

Rozhodující moment přišel v 69. minutě. Barrenetxea obdržel hezký balon, předložil ho do vápna střídajícímu Gómezovi, který byl na hřišti jen čtyři minuty, a Jedlička proti střele zblízka neměl šanci. Češi v tu chvíli potřebovali vstřelit už dva góly, na hřiště sice přišli Šašinka i Ostrák, jenže vyrovnání se nedočkali. Po střele Puada ještě pomohla Jedličkovi tyč, definitivní ránu do vazu ale v 78. minutě zasadil Lvíčatům tvrdou ranou znovu Gómez.

„Musíme podat kvalitní běžecký výkon," tvrdil před úterním zápasem útočník Ondřej Lingr. Parťáky nabádal správně. Španělé podle očekávání často drželi míč a sérií přihrávek se pokoušeli dostat se do šance. Český tým mu ale nedal nic zadarmo a do velké je v první půli pustil akorát jednou. Puado se protáhl podél brankové čáry a vybízel na malém vápně ke skórování Barrenetxeu, jenže toho dobře zablokoval Fukala, který sehrál dobrý zápas.

