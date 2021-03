Gómez rozprášil sen! Jsem smutnej. Domů ale můžeme se vztyčenou hlavou, říká Jedlička

Čistý štít a tím i naděje Lvíčat na čtvrtfinále držel až do 68. minuty. Pak ale Martin Jedlička proti obhájcům titulu Španělům dvakrát lovil míč ze sítě a bylo mu jasné, že účinkování na ME jedenadvacítek skončí pro české fotbalisty v základní skupině.

S aspirantem na zlato jste prohráli 0:2, co zápas rozhodlo?

Určitě kvalita. Španělsko je fotbalová velmoc, myslím, že některé pasáže tam byly dobré, hlavně konec první půle, kdy jsme je zatlačili a získávali balony nahoře. Říkali jsme si o přestávce, že bude důležité přečkat ve druhé půli prvních patnáct minut tlaku. Španělé ale ukázali kvalitu a z jednoho našeho zaspání po krásné akci udeřili. A bylo rozhodnuto...

Co se vám teď honí hlavou?

Jsem smutnej, protože na šampionátu končíme a končí i naše dlouhá cesta. Chtěli jsme ji uzavřít příští reprezentační sraz, ale je potřeba dát hlavy nahoru. Dobrá zkušenost pro všechny hráče, co jsou tady. Osobně z toho každej musí vytěžit co nejvíc.

Český fotbalista Filip Havelka po porážce od Španělska na ME do 21 let.

Srdjan Zivulovic, Reuters

Toužili jste po postupu, v kabině panuje určitě velký smutek...

Bylo to a stále je zklamání. Něco jsme spolu prožili, tři ME, což nikdo nedokázal. Získali jsme bronz, kterej málokdo na český poměry dokáže. Můžeme jet se vztyčenou hlavou domů. Že se to tady nepovedlo, neznamená, že nemáme kvalitu.

Věděli jste v poločase, že Itálie vede nad Slovinskem 3:0 a tudíž vám nebude stačit na účast ve čtvrtfinále proti Španělům remíza?

Kluci ne, ale já ano. Nebavili jsme se o tom. Věděli jsme, že musíme vyhrát, protože i kdybychom získali bod, muselo by dojít ke strašné shodě náhod, abychom postoupili. Neohlíželi jsme na druhý výsledek. Měli jsme postup ve vlastních rukách a koukali sami na sebe.

Co vás bezprostředně po utkání úplně nejvíc bolí?

Asi to, že tahle parta končí. Koukat se zpětně, kde jsme mohli bodovat, je teď už pozdě. Zažili jsme nespočet dobrých zápasů. Teď to nevyšlo, ale takovej je fotbal. Nepodceňoval bych Slovince, kteří měli taky kvalitu. Jasně, kdybychom je porazili, před zápasem se Španěly by se nám dýchalo líp. Ale my i realizák jsme zvládali tlak dobře a škoda, že jsme dneska nevyhráli, protože by to byla krásná odpověď do Čech.