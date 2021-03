Nemáme se za co stydět, tvrdí Krejčí. Zůstane u Lvíčat?

Z jeho hlasu vyzařoval po závěrečném vystoupení ve skupině ME jedenadvacítek smutek. Jeho svěřenci v Celje španělského giganta do kolen nesrazili a brány čtvrtfinále nerozrazili. Jednoho z horkých kandidátů na zlato ovšem potrápili. „Porážka se ctí,“ pokyvoval trenér českých fotbalistů Karel Krejčí po porážce 0:2.

Zklamaný český fotbalista Filip Havelka po porážce na ME do 21 let se Španělskem.

Český fotbalista Filip Havelka po porážce od Španělska na ME do 21 let.

Co o ní rozhodlo?

Na soupeře jsme byli docela dobře připravení. Z předchozích zápasů jsme věděli, že mají 70 procent držení balonu. Dalo se tedy předpokládat, že nás místy dostanou do hlubšího bloku. Chtěli jsme to předsunout a dostávat je do nekomfortních situací, což se nám hlavně v první i dařilo. Měli jsme řadu předfinálních momentů, kdy chybělo akorát zakončení. Ale s budoucími hvězdami evropského fotbalu jsme sehráli slušné utkání. Jsem rád, že jsme se na závěr cyklu mohli poměřit se Španělskem. Kluci ho zvládli a určitě ukázali, že vždycky, když jim teče do bot, umějí zabrat, což platilo také v kvalifikaci. Nemáme se za co stydět. Španělé mají tak velkou kvalitu, že směrem dopředu dokážou přehrát i lepší týmy. Kluci makali od první do poslední minuty.

Hodně vás teď zpětně mrzí remíza se Slovinci?

Už před turnajem mi bylo jasný, že rozhodující budou první dvě utkání skupiny. S Italy jsme ho odehráli slušně a získali cennou remízu. Jediné, co mě mrzí a co si trochu vyčítám, je první půle právě se Slovinci. Neunesli jsme v něm asi tíhu, zbytečně nakopávali a přizpůsobili se soupeři. Až po střídání jsme začali něco honit, teklo nám zase do bot a výkon se zlepšil, na víc než bod to ale nestačilo.

Jak náročné bylo sehrát tři zápasy během týdne?

Nebylo to samozřejmě jednoduché. Proti Španělům jsme na hřiště chtěli pustit nějaký kluky, kteří do turnaje ještě nezasáhli a všichni odvedli kvalitní výkon. V zápase s těžkým soupeřem jsme odvedli pracovitej výkon. Není snadné s nimi hrát. Italové a především Španělé mají ale vyspělejší týmy než my.

Sport.cz, FAČR

Na šampionátu vás trápila koncovka. Ke dvěma gólům pomohl mužstvu soupeř vlastními brankami...

Je potřeba si uvědomit, že Italové i Španělé jsou mnohem dál než my. Zápasy s těžkými soupeři nám víc vyhovovali, mohli jsme se hrát na protiútoky. Už v kvalifikaci jsme měli trochu problémy, ale zvládli ji a postoupili z prvního místa. Vytáhli jsme řadu mladíků, kteří nasáli atmosféru ME. Šulce, Karabce, Ostráka... Sedm lidí, kteří jsou příslibem pro příští cyklus, což jsou pro mě pozitivní zprávy. Tenhle turnaj se nehraje na 20 lidí, ale na 14 nebo 15 lidí. Narazili jsme na kvalitu, Italové a Španělé nás hodně prověřili a pro kluky to je zase obrovská zkušenost. Takovej zápas jako se Španěly si těžko v lize zahrají a mohlo by jim to pomoct do budoucích kariér. Chci klukům za vše poděkovat, prožili jsme krásné dva a půl roku, máme spoustu vzpomínek a zkušeností, nejen hráči, ale i realizák. Mistrovství Evropy nehrajete každej rok. Vážím si toho a přeju klukům, aby se jim v budoucí kariéře dařilo.

Na lavičce jedenadvacítky jste prohrál jen ti zápasy. Přípravný duel ve Francii, kvalifikaci ve Skotsku a na ME se Španěly. Taková bilance vás jistě hřeje...

Určitě. Samozřejmě v některých zápasech bych si připravoval lepší herní tvář, ale i tak jsme zápasy výsledkově zvládali. V mládeži se fotbal dělá trochu jinak. Zdědíte nějakej mančaft od devatenáctky, kádr se svým způsobem pořád obměňuje, máte dva roky a snažíte se z něj vytáhnout co nejlepší. Vyhodnotil jsem to tak, že tihle kluci byli úspěšní bojovností a srdíčkem. Neradi prohrávají, de facto základ z ročníku 98 se dostal na třetí ME. Vidím na nich teď zklamání, neradi prohrávají a chtěli se poprat o postup.

Sport.cz, FAČR

Kteří hráči z tohoto týmu by mohli brzy prorazit i do reprezentačního áčka? Výborně se na turnaji prezentovali třeba Krejčí nebo Jedlička...

Souhlasím. Bavíme se o tom neustále s Jardou Šilhavým. Nějaké hráče určitě v hledáčku má. Kluci to ukazují i v lize, vážím si Ládi Krejčího, co předvedl za výkony ve všech třech utkáních. Kdybych tady měl Davida Zimu, neměl bych tak svázané ruce a Láďa by třeba mohl hrát pozici jako ve Spartě, ale tím, že Zímič nebyl, tak jsem ho dal na stopera, kde nám pomohl v kvalifikaci a odehrál i v Celje skvělý turnaj.

Potěšily vás i výkony benjamínka týmu, teprve sedmnáctiletého záložníka Karabce?

Příjemně mě překvapil. Škoda, že nebyl stoprocentně zdravej na Slovince. Ukázal velkej potenciál, může z něj vyrůst opravdu hodně zajímavej hráč. Jsou tu i další, jako třeba Bucha, jehož výkony v Plzni jdou nahoru.

Antonín Vaníček (22) v souboji se Španěly.

Srdjan Zivulovic, Reuters

Na podzim vstoupí reprezentační jedenadvacítka do dalšího kvalifikačního cyklu, budete na její lavičce pokračovat?

Uvidíme. S vedením jsem mluvil už před mistrovstvím Evropy, během dubna budeme mít nějaké sezení a bavit se o další spolupráci. Tam budeme vědět víc...