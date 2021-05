Nizozemsko - Francie 2:1 Fotbalisté Španělska a Nizozemska postoupili do semifinále ME do 21 let

Obhájci zlata Španělé zdolali ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa do 21 let Chorvaty 2:1 po prodloužení. Ve 110. minutě rozhodl druhým gólem v utkání Javi Puado. Dál jde i Nizozemsko po výhře 2:1 nad Francií, o níž se ve třetí minutě nastavení postaral rovněž druhou trefou v zápase Myron Boadu. Další semifinalisté vzejdou z večerních zápasů Dánsko - Německo a Portugalsko - Itálie.

Nizozemská radost ve čtvrtfinále ME do 21 let proti Francii.

Španěly, kteří v březnové základní skupině porazili český výběr 2:0, poslal Puado do vedení v 66. minutě. Ve čtvrté nastavené minutě z penalty zařídil prodloužení Ivanušec. Ve druhém prodloužení však "La Rojita" zařídil postup Puado.

Francie vedla od 23. minuty zásluhou Upamecana, krátce po přestávce však srovnal Boadu. Utkání pomalu směřovalo do prodloužení, ale útočník Alkmaaru v nastavení stál na konci rychlého brejku a poslal Nizozemce do semifinále.

Španělští fotbalisté oslavují gól proti Chorvatsku ve čtvrtfinále ME do 21 let.

Borut Zivulovic, Reuters

Šampionát jednadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým "dospělým" Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představilo ve čtyřech základních skupinách, z nichž dva nejlepší celky prošly do osmičlenného play off. Češi skončili ve skupině.