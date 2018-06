Němci v páté minutě nastavení dokonali obrat se Švédy

Němci, kteří na úvod polehli Mexiku, se Švédskem prohrávali po brance Oliho Toivonena, což je v tu chvíli vyřazovalo. Do druhé půle ale vlétli a rychle srovnal Marco Reus. Posledních osm minut museli úřadující šampioni dohrávat bez vyloučeného stopera Jeromeho Boatenga, přesto i v oslabení dokázali rozhodnout, poté co z nakrátko rozehraného přímého kopu zamířil přesně Kroos.

Německý kouč Joachim Löw udělal po prohře s Mexikem v sestavě čtyři změny, z toho jednu vynucenou, a šanci dostali Hector, Rüdiger, Rudi a Reus. Naopak Švédové neměli důvod do sestavy po výhře nad Koreou sahat, ale návrat uzdraveného Lindelöfa jim umožnil ještě posílit defenzivu.

A ta Švédsku fungovala velmi dobře. Němci sice od začátku drželi míč a měli výraznou převahu, ale do šancí se dostávali těžko. Naopak Seveřané využívali každou příležitost na nebezpečné brejky. Ve 13. minutě takto utekl Berg a po kontaktu s Boatengem se dožadoval penalty, ale sudí Marciniak ho nevyslyšel, i když se z opakovaných záběrů zdálo, že šlo o faul.

Po půlhodině hry museli Němci střídat. Rudyho neúmyslně zasáhl kopačkou do obličeje Toivonen a zlomil mu nos. A než se střed německé zálohy po příchodu Gündogana stačil srovnat, Švédové udeřili.

Po zachycení Kroosovy nepřesné rozehrávky poslal Claeson pas na nabíhajícího Toivonena a ten i s přispěním teče Boatenga přeloboval brankáře Neuera. Útočník Toulouse dal teprve druhý gól v tomto roce a opět za národní tým. Ve francouzské lize v uplynulé sezoně ani jednou neskóroval.

V tu chvíli Němcům hrozilo vyřazení a museli přidat. Do druhé půle poslal Löw dalšího útočníka Gomeze a okamžitě následoval drtivý tlak, který vyústil v brzké vyrovnání. Wernerovu přihrávku sice právě Gomez přeběhl, ale tím uvolnil prostor pro Reuse, který zamířil do protipohybu gólmana. Za národní tým se Reus trefil poprvé od března 2015.

V 82. minutě dostal Boateng za faul druhou žlutou kartu a Němci dohrávali v deseti. Přesilovou hru mohl rychle využít Granqvist, jeho hlavičku ale Neuer vyrazil. Němci se ale i v deseti hnali do útoku. Gomezovi hlavičku skvěle vyrazil Olsen, následně Brandt trefil tyč. V nastavení si Kroos stoupl k přímému kopu na levé straně pokutového území a po rozehrávce nakrátko, kdy si posunul míč do lepší pozice, zamířil přesně do vzdálenější šibenice.

Gól záložníka Realu Madrid nepotěšil ani Mexičany, kteří tím přišli o jistotu postupu. Na druhou stranu udržel ve hře o postup Koreu. Švédové už poosmé na mistrovství světa prohráli zápas, ve kterém vedli, což je rekord šampionátů.