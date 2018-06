Německý hrdina Kroos: Na naše vyřazení čekala spousta lidí. Ale my se nedáme!

Triumf „last minute" je o to cennější, neboť závěr utkání odehráli Němci bez vyloučeného Boatenga. „Bylo to na poslední chvíli, ale myslím, že jsme si výhru zasloužili. Na naše vyřazení čekala spousta lidí, měli by z ní radost. Jenže my jsme bojovníci, nedáme se," řekl Kroos německé televizní stanici ARD.

Jeho trefa byla nejpozději vstřelenou v historii německých účastí na světových šampionátech. Kroos si připsal i další národní primát: v utkání měl 144 doteků s míčem, což je nový rekord německého hráče na závěrečném turnaji MS od roku 1966.

Štěstí se vrátilo

Svým gólem Kroos mnohonásobně odčinil své zaváhání při vedoucí brance Švédů, kteří Toivonenem využili jeho špatnou rozehrávku. „Chybuje každý, tedy i taková persona jako je Toni. To se stává. Nezkazí jen ten, kdo se o nic nepokusí. Toni nám to v závěru tisíckrát vrátil," uvedl trenér Joachim Löw.

„Byl to pochopitelně můj gól, moje chyba. Ale po přestávce jsme ukázali velkou sílu. Teď musíme zvládnout zápas s Jižní Koreou a jsme v osmifinále," doplnil Kroos, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů. S Realem vyhrál její poslední tři ročníky.

Němci dřeli do úmoru, všechno ale hrálo proti nim. Na počátku druhé půle sice Reusem srovnali, ale dál zahazovali šance, nastřelili tyč. Nakonec ztratili i vyloučeného stopera Boatenga. Díky pověstné německé buldočí mentalitě ale vstali hrobníkovi z lopaty a nakročili do osmifinále.

„Nechali jsme na hřišti všechno, byli jsme za to odměněni. Měli jsme během zápasu smůlu, když jsme trefili tyč, nakonec se k nám štěstí vrátilo. Taková výhra zvedne sebevědomí, může být klíčovou směrem k dalšímu účinkování na turnaji. Uvidíme," pověděl útočník Thomas Müller.