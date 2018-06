Senegal dvakrát vedl, ale nakonec s Japonci remizoval

Senegalce, kteří v prvním duelu zdolali Polsko 2:1, v Jekatěrinburgu poslal do vedení v 11. minutě Sadio Mané, ještě před pauzou odpověděl Takaši Inui. Afričanům vrátil náskok v 71. minutě Moussa Wagué, ale po chvíli vyrovnal střídající Keisuke Honda. Japonci po nečekané úvodní výhře 2:1 nad Kolumbií znovu neprohráli.

Ve čtvrtek Senegal uzavře základní část turnaje proti Kolumbii, Japonsko se utká s Polskem.

Senegal začal aktivněji a v 11. minutě mu k vedoucí brance pomohla chybující soupeřova obrana. Po Haragučiho nepovedené hlavičce poslal Sabaly střílený centr na brankáře Kawašimu, ten vyboxoval míč jen k nohám Maného a od útočníka Liverpoolu se odrazil do sítě.

Japonský gólman poté chytil Sarrův efektní volej a jeho spoluhráči ve 34. minutě vyrovnali. Inui po Nagatomově náběhu do šestnáctky dostal prostor ke střele, kterou zatočil přesně k tyči.

Za chvíli mohl Niang africkému mužstvu vrátit vedení, ale zblízka ho vychytal Kawašima. Na druhé straně Haraguči vysoko přestřelil.

Atraktivní ofenzivní duel pokračoval i ve druhém poločase. Po hodině hry mohli Japonci přidat druhý gól, volný Osako však před brankou netrefil míč a chvíli poté Inui technickou ranou nastřelil břevno.

Senegalci velké šance ustáli a v 71. minutě se opět ujali vedení. Sabaly nacentroval před branku, Niang ještě míč přistrčil k volnému Waguému a ten si ranou pod břevno připsal premiérový gól v reprezentaci. Krajní bek se v 19 letech a osmi měsících stal nejmladším africkým střelcem na MS.

"Samurajové" se vrhli do útoku a za sedm minut vyrovnali. Senegalský gólman podběhl centr, Inui nacentroval do malého vápna a volný Honda trefil odkrytou branku. Pro Japonce to byl osmý gól za poslední tři zápasy.