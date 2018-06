Zamotaná skupina s Japonci a spol. Vstoupí do hry fair play či dokonce los?

Skupina H je v rozpisu šampionátu poslední. A zatím také pěkně zapeklitá. Fotbalisté Senegalu ve druhém zápase na mistrovství světa s Japonskem dvakrát neudrželi vedení a remizovali 2:2. Oba týmy mají po čtyřech bodech a společně vedou tabulku. Zatím však není vyloučeno, že by všechny čtyři týmy skončily se ziskem čtyř bodů a shodným skóre. Samozřejmě pokud by Polsko remizovalo s Kolumbií 2:2 a na závěr by pak Poláci porazili Japonce a Kolumbijci zároveň Senegalce stejným výsledkem...