Senzace byla blízko! Postup do další fáze však nakonec slaví favorité skupiny B

Boje ve skupinách na fotbalovém MS jdou do finiše. V áčku rozhodla bitvu do dnešního dne neporažených týmů pro sebe Uruguay, která i díky trefám útočného dua Suárez - Cavani zdolala výběr hostitelské země 3:0, v souboji útěchy zvítězila Saúdská Arábie nad Egyptem 2:1. Ve skupině B to byly v boji o postup pořádné nervy. Irán vyrovnal na konci bitvu s Portugalskem na 1:1 a pak spálil tutovou šanci. Po remíze tak slaví postup Ronaldo a spol. V osmifinále narazí na Uruguay. Nevyhrálo ani Španělsko, které pro změnu v duelu s Marokem vyrovnávalo na 2:2 až v nastaveném čase a může rovněž slavit. Dál jde z prvního místa ve skupině a v osmifinále si zahraje s Ruskem.