Dvacet minut v ledu denně. A v pětačtyřiceti píše dějiny světového fotbalu

Splnil si životní sen! Ač už oslavil pětačtyřicáté narozeniny, nastoupil Ísam Haddarí v brance Egypta do utkání mistrovství světa v Rusku. Zapsal se tak do dějin světových šampionátů. Nikdy v historii do žádného ze zápasů finálového turnaje nenastoupil starší hráč.