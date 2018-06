V Polsku zavládlo velké zklamání. Hra neměla hlavu ani patu, hlásí hráč Bialystoku Pospíšil

„Po vyřazení tady zavládlo velké zklamání. Musím říci, že celá země šampionátem neskutečně žila a s tímhle se tady vůbec nepočítalo. Byli přesvědčeni, že ze skupiny stoprocentně postoupí, někteří dokonce Polsko pasovali na černého koně celého mistrovství. Tomuhle týmu prostě hodně věřili," říká bývalý hráč Olomouce, Plzně a Jablonce, který u sousedů načíná druhou sezónu.

„I já jsem jim hodně věřil, když jsem viděl, jaká mají jména v sestavě. Tým mají dobrý, ale v těch dvou zápasech hráli jako jednotlivci a vůbec ne jako tým. Mluví se o tom, že moc spoléhali na Lewandowského, mysleli si, že to všechno uhraje sám a málo mu pomáhali," vysvětluje 26letý záložník.

Ustojí kouč blamáž?

Polsko nejprve padlo na úvod se Senegalem 1:2, poté utrpělo debakl s Kolumbií 0:3 a ve čtvrtek hraje s Japonskem ve skupině H už jen o čest. „Všichni vidí hlavní chybu v tom, že neměli žádný systém, jejich hra neměla hlavu ani patu, hráli na náhodu a chyběla tomu tvář. Mluví se i o tom, že před šampionátem byli hodně dlouho na soustředění, nějaké tři týdny, takže se spekuluje, jestli z toho nebyli unavení," dodává Pospíšil, který kouči Adamu Nawalkovi nedává moc šancí, že by u týmu pokračoval i po šampionátu.

„Už se objevují hlasy, že trenér Adam Nawalka by měl od reprezentace odejít. Prý měl skončit po šampionátu stejně a takový výsledek tomu jen nahrál. A podle toho, co tady slyším, myslím si, že to neustojí," přiznává trojnásobný český reprezentant.

S Bialystokem v uplynulém ročníku obsadil v polské lize druhé místo, které mu zaručuje stejně jako pražské Spartě start ve druhém předkole Evropské ligy. Los polskému vicemistrovi přisoudil portugalský celek Rio Ave.

„Myslím, že je v našich silách postoupit, i když šance jsou půl na půl. Samozřejmě se chceme dostat co nejdále, ale víme, že v předkolech můžeme narazit na hodně těžké týmy. Už teď nám hrozila Sevilla nebo Besiktas a to jde teprve o druhé předkolo. V porovnání s Českem je tohle mínus, koeficient je tady slabý," vypráví Pospíšil.

Sní o tom, že postoupí a narazí na Jablonec či Olomouc, ke kterým má blízko. Je odchovancem Sigmy, v Jablonci zase tři roky hrál a v jeho dresu prožil jednu z nejpovedenějších sezón ve své kariéře.

„Jablonec mi na jaře udělal velkou radost, v Olomouci jsem to přál hlavně kouči Jílkovi. Hned jak tam nastoupil, věděl jsem, že jim pomůže a jsem rád, že se to potvrdilo. Jako nováček měli neskutečnou sezónu, to se jen tak nevidí," uzavírá Pospíšil.