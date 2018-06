I bohové děkují Bohu. Proto se mu Messi klaněl, neboť jeho Argentinu neopustil

Skočil Rojovi na záda a nechal se nést ke klubku spoluhráčů startujících z lavičky. Nikoli jako bůh Messi, ale v tu chvíli šťastný a rozverný jako kluk Lionel. Rozzářený, nevýslovně šťastný, že Argentina je spasena. Postup do osmifinále byl zachráněn. Do konce petrohradského duelu s Nigérii scházely pouhé čtyři minuty, když trefa legionáře z Manchesteru Marcose Roja zahnala trýzeň a děsivá muka, jež Argentinci prožívali s blížícím se závěrem zápasu. Messi a jeho souputník třemi předchozími šampionáty Mascherano nejvíc ze všech. Vždyť ještě před pár vteřinami byli vyřazeni.

„Bůh byl s námi a já věřil, že nás neopustí," vykládal smějící se argentinský fotbalový bůh Messi, když v podzemí petrohradského vesmírného korábu setřel z tváří krev.

Nikoli svou, ale Mascheranovu. To s ním se přece tiskl a objímal, když turecký sudí Cakir strhující drama ukončil.

„On je symbolem vítězství, to on držel mužstvo pohromadě a dával mu víru," mluvil s respektem a úctou o svém souputníkovi třemi předchozími šampionáty.

Teď společně přece jen dovedli Argentinu do vyřazovacích bojů a nedopustili blamáž, jakou zažili jejich předchůdci v roce 2002 v Koreji a Japonsku, kdy skončili ve skupině. Porazili tam tehdy jediného soupeře - Nigérii.

Sporné rozhodnutí

„Jenže jinou Nigérii. Teď máme fantastické mužstvo, na které jsem pyšný. Mladé, perspektivní, s budoucností před sebou. Pouze štěstí nám scházelo, abychom do ní vkročili už tady v Rusku," vykládal o kousek dál kapitán Nigerijců Jon Obi Mikel s pocitem křivdy pramenícím z verdiktu tureckého sudího Cekira, který druhou penaltu proti Argentině neodpískal.

„Díval se na video, takže jsem se ho ptal, proč nekopeme pokutový kop. Řekl mi, že neví. Nechápu ho, protože šlo o penaltu mnohem jasnější než v zápase Portugalska s Íránem," dohřálo ho Cekirovo rozhodnutí poté, co Rojo ve snaze odhlavičkovat míč trefil svou ruku.

„Bylo to prostě o štěstí a dnu odpočinku navíc, který Argentinci měli," kabonil se německý kouč v nigerijských službách Gernot Rohr. „V závěru zápasu se to projevilo."

„To proto, že moji chlapci hráli srdcem, že jsou stateční a odvážní," ulevilo se Malému generálovi Jorge Sampaolimu.

I krev cedil

Určitě i proto, že také k němu Messi přiběhl a objal ho.

„V ten moment jsem byl šťastný a pyšný zároveň. Leo mě dobře zná, ví, kolik emocí mnou prostupuje a jaká vášeň mnou při každém zápase cloumá. Máme společný sen a oba víme, jak moc bylo tohle vítězství pro budoucnost důležité," netajil, co pro něho Messiho objetí znamenalo.

Messi by ale v tu chvíli klidně objal celý svět, kdyby to svedl.

„Hodně jsme trpěli, protože jsme byli v obtížné situaci, o to větší úlevu teď cítíme. My, stejně jako všichni fanoušci, kteří za námi do Ruska přijeli i ti, co zůstali doma a byli vždy s námi," vyznával se z bezmezné oddanosti své zemi, pro kterou by stejně jako Mascherano i krev cedil.

„Však nám také před utkáním říkal, že touží dát gól víc než kdy jindy. A dal ho. Pro nás, pro všechny lidi, kteří si ho zaslouží," potvrzoval střelec vítězné branky Marcos Rojo, když mu Messi seskočil ze zad, aby se doobjímal a děkoval každému na koho narazil.

Tak velkou úlevu argentinský fotbalový bůh cítil.