Kde jsou ti chuligáni? Je tu bezpečněji než v Londýně, žasnou Angličané na MS v Rusku

"Bylo to pár vteřin před živým vstupem do vysílání z Leninova náměstí v Nižním Novgorodu před zápasem Anglie s Panamou, když k nám přišli dva statní, asi dvacetiletí mládenci, opilí na šrot. To, co se pak stalo, mě ohromilo," vylíčil Brady svůj zážitek.

"Stáli klidně a tiše za kamerou a poslouchali, co říkám do vysílání. Neskočili po mně, ani mě neuráželi. Když jsem skončil, ukázali palec nahoru a s úsměvem odkráčeli pryč," dodal reportér s dovětkem, že "na libovolné ulici v Spojeném království by podobná příhoda dopadla špatně".

Na šampionátu je sice zjevná policejní přítomnost, bezpečnostní opatření jsou přísná a lidé jsou pod dohledem, ale reportér poznamenal, že každý si uvědomuje směšnost strašidelných historek, které obletěly svět, ještě než se koplo do míče.

Nejméně Angličanů za tři desetiletí

"Obavy z chuligánů a nevraživosti Rusů blednou," napsal zpravodaj agentury Reuters Andrew Cawthorne. Navzdory předpovědím k žádným větším třenicím mezi Angličany a fanoušky z jiných zemí nedošlo.

Naopak před zápasem s Panamou v Nižním Novgorodu oba tábory společně v centru města dlouho do noci zpívaly své chorály. "Atmosféra je skvělá, místní jsou báječní," pochvaloval si Charlie Carline, popíjející pivo s dalšími fanoušky anglického týmu. Za ostudu považuje, že se hodně lidí nechalo odradit tím, co o Rusku před šampionátem hlásala média, a teď můžou litovat, zvláště když se Angličanům na trávníku daří a vítězí.

Počet anglických fanoušků na mistrovství světa je nejnižší za tři desetiletí, dodal Reuters. Kevin Miles z federace fotbalových fanoušků čeká, že další ještě přijedou. Ale pro většinu zájemců je příliš pozdě, aby si zařídili víza, vstupenky, přepravu a ubytování.

Předsudky mizí i na druhé straně. I Rusové dostali varování před pověstným řáděním anglických rowdies, podpořené vzpomínkami na rvačky s nimi na Euru 2016. "Jsou moc milí, stejně jako fanoušci z jiných zemí. Nejsou to nestvůry, jak si někteří mysleli," řekla servírka Taťjana Vasiljevová.

Zachyceni při hajlování

Není vše dokonalé, připustil zpravodaj Reuters a připomněl případ dvou Britů, obviněných z opilosti a výtržnosti ve vlaku do Volgogradu, a dalších zachycených kamerami při hajlování. Britské soudy už jim na několik let zakázaly vstup na stadióny.

To jiní fanoušci se ve Volgogradu poklonili památce více než milionu Rusů, kteří zde padli v bitvě o Stalingrad. "Necítím tu žádné nepřátelství. Toto je opravdové Rusko - a nemá nic společného s tím, co jsme čekali," potvrdil další příznivec anglického týmu Chad Thomas.