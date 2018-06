Senzace! Německo prohrálo s Koreou a na MS končí. Kanárci další šok nepřipustili

Senzace! Úřadující šampióni z Německa balí na mistrovství světa už po základní skupině. V posledním duelu skupiny F totiž prohráli s Koreou ostudně 0:2. Ve druhém duelu skupiny Švédsko vyhrálo vysoko nad Mexikem 3:0, ale do vyřazovacích bojů postupují oba týmy. Ve skupině E potvrdila svůj postup Brazílie vítězstvím 2:0 nad Srbskem. Osmifinále si zahraje i Švýcarsko, které remizovalo s Kostarikou 2:2, ale v tabulce skončilo druhé.

Švédský hrdina Ludwig Augustinsson slaví gól poté, co vstřelil na MS gól do sítě Mexika.

Německo se postaralo zatím o největší senzaci šampionátu. Prohrálo totiž s Koreou 0:2 a ve skupině F obsadilo poslední místo. Němci si situaci zkomplikovali už úvodní prohrou s Mexikem a teď ostudu ještě o stupínek povýšili. Korea, která již neměla naději na postup, udeřila v nastavení. Trefu Kim Jong-Kwona musel posvětit videorozhodčí. Následně se do pokutového území Korejců vydal i brankář Manuel Neuer, ale Němci neměli nárok. Naopak inkasovali druhý gól, když do prázdné branky skóroval Son.

Mexiko šlo do posledního duelu ve skupině v nejlepší startovní pozici. Jenže ve druhém poločase dostali od Švédů lekci. Nejprve se zblízka trefil Augustinsson, aby náskok Seveřanů pojistil z přísně nařízené penalty Granqvist. Dílo zkázy z pohledu Mexičanů podtrhl vlastním gólem Álvarez.

Smutek Mexičanů vystřídala krátce po závěrečném hvizdu radost. Hráči se dozvěděli o porážce Německa, díky které se i přes středeční debakl dostali do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Ve skupině E měla postup pod kontrolou Brazílie. Kanárci vedli v duelu se Srbskem už před přestávkou, když se mezi střelce zapsal Paulinho. Prohrávající tým dobře věděl, že za daného stavu to bude na šampionátu jeho konečná. Jenže s výsledkem Srbsko nedokázalo zahýbat správným směrem. Naopak v 68. minutě navýšil náskok Jihoameričanů Thiago Silva.

Před výkopem druhého duelu mezi Švýcarskem a Kostarikou měli blíž k postupu Evropané. A když je poslal ve 31. minutě do vedení záložník Blerim Dzemaili, zdálo se, že ve skupině není co řešit. Kostaričané sice neměli naději na postup, ale i tak dokázali utkání zdramatizovat a chvíli po přestávce srovnali na 1:1.

Pár minut před koncem se Švýcaři radovali z vedoucího gólu znovu, ale vítězství jim nebylo přáno. V nastaveném čase totiž měla Kostarika štěstí. Ruiz z penalty trefil břevno, ale míč se odrazil do hlavy gólmana a následně zamířil do sítě. To znamenalo konečnou remízu 2:2.

V osmifinále se utká Brazílie s Mexikem a Švédsko se Švýcarskem.