Messi objímající se s Malým generálem jako akt argentinského smíření

Objali se. Dokonce rovnou na trávníku. A kdyby jen to... Nikoli Sampaoli Messiho, ale Messi tisknul Malého generála v náruči. Možná i proto Maradona zkolaboval. Nebo si dal o skleničku víc, kdo ví. Do prstence rozpínajícího petrohradský vesmírný koráb přes kouřová skla, za nimiž se skrývají prostory pro nejprominentnější hosty, nikdo nevidí, takže i verze se různí. Záleží na té, která se vám právě zamlouvá. Pravdou však je, že Maradona se s trenérem argentinské reprezentace nemusí, takže v panující modrobílé euforii musel zažívat rozporuplné pocity.

Argentina jde do vedení. Skóre otevřel Lionel Messi (10). Marně se natahuje Nigerijec Kenneth Omeruo.

Míč míří do sítě, Argentina jde do vedení zásluhou Lionela Messiho (10). Marná je snaha Nigerijce Kennetha Omerua.

Nigerijec Victor Moses poté, co vyrovnal z penalty proti Argentině.

Argentinec Marcos Rojo (16) se raduje s Lionelem Messim a dalšími spoluhráči poté, co dal druhý gól Nigérii.

Argentina sledovala akt usmíření a on se musel dívat také.

Na Messiho objímajícího Malého generála, jak se trenérovi Sampaolimu štrádujícímu v jednom kuse kolem střídačky říká.

Na reprezentačního kouče, jehož horentní plat nemůže skousnout a tréninkové metody i vnímání fotbalu s náramným gustem zpochybňuje, jak slaví výhru a postup.

A to měl přitom dostat padáka.

Hned a rovnou, protože on způsobil v předchozí konfrontaci s Chorvatskem argentinské ponížení.

Však už to byla skoro hotová věc, protože nejen bulvár, ale především on ví své.

„Nechci rozebírat média a to, co se psalo. Žurnalisté potřebují uspokojit potřeby lidí a vyprávět příběhy, které publikum očekává. Je jejich chybou, že je čtenářům a posluchačům takto předkládají," nemohl se v obrovitém bílém stanu pár desítek metrů od stadiónu vyhnout Jorge Sampaoli dotazům na hráčskou vzpouru, která ho měla smést a posadit na lavičku do role nezúčastněného diváka.

„Dovedete si mě představit? Mě, jímž cloumají vášně a jsem plný emocí? Mě, jemuž jde jen a jen o Argentinu?! Měli byste se spíš zajímat, proč se podobné věci dějí a píší, to by bylo zajímavé," naznačoval, jak se také mohly příběhy o něm a rebelii v mužstvu zrodit.

Nikoho nejmenoval.

Natož aby zmínil svého největšího kritika Maradonu, který se ještě v předvečer rozhodující partie s Nigerijci vysmíval dronům, z nich si Malý generál nechává natáčet tréninky, aby měl dokonalý přehled o každém hráči a intenzitě, s níž přípravu podstupuje.

Nebo spíš nechtěl dávat námět k dalšímu příběhu o sobě a třeba právě Maradonovi.

Argentina přece viděla, jak se s Messim objímají přímo na trávníku. Celý svět může potvrdit, že Leo přiběhl sám a tisknul ho v náručí.

„Když mě Leo objal, byl jsem šťastný a pyšný zároveň. Dobře mě zná, a i sen máme společný. Proto jsme ho v těch několika okamžicích sdíleli spolu, neboť jsme si uvědomovali, jak důležité tohle vítězství je. Hlavně pro budoucnost. Argentinskou fotbalovou budoucnost," vykládal po výhře nad Nigérií a postupu do osmifinále Sampaoli, jemuž po prvních dvou zápasech ruského šampionátu předpovídali, že se konce smlouvy uzavřené až do roku 2022 na lavičce reprezentace rozhodně nedočká.

Petrohradský akt smíření ovšem vypovídá o opaku.

Sampaoli v Messiho náruči rovněž.

„Netvrďte, že Lea reprezentační dres traumatizuje, protože to je jen další příběh, který lidem vyprávíte," vášnivě gestikuloval Malý generál k halasícímu houfu novinářů.

„Neznáte ho, on je jiný. Trpí a pláče, když jeho Argentina prohrává, je šťastný, když vítězí. V tom jsme stejní, což je důležité. Pro další dny tady v Rusku i pro budoucnost."