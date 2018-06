Švédsko po jasné výhře ovládlo skupinu, dál jde i poražené Mexiko

Fotbalisté Švédska na mistrovství světa v Rusku porazili Mexiko 3:0 a zajistili si postup do vyřazovacích bojů. Spolu s nimi jde dál i Mexiko, kterému pomohlo, že obhájci titulu Němci nečekaně prohráli 0:2 s Koreou.

Švédský fotbalista Ludwig Augustinsson střílí gól do sítě Mexika v utkání mistrovství světa.

Švédsko šlo do vedení pět minut po změně stran, kdy svůj první reprezentační gól vstřelil levý obránce Ludwig Augustinsson. Následně zvýšil další obránce Andreas Granqvist, který proměnil už svou druhou penaltu na turnaji. Trápení Mexika pak dokonal kuriózním vlastním gólem Edson Álvarez.

Jelikož Němci boj o postup nezvládli, mohlo se radovat i Mexiko. Do osmifinále tak prošlo už posedmé za sebou, v předchozích šesti případech to pro ně ale byla konečná. Tentokrát se to pokusí napravit proti vítězi skupiny E, kde o prvenství usilují Brazilci, Švýcaři i Srbové. Švédové vyzvou druhého z postupujících.

Už po 15 vteřinách hry dostal žlutou kartu Mexičan Gallardo a stal se tak nejrychleji potrestaným hráčem v historii MS. Švédové potřebovali vyhrát, proto se od začátku tlačili do útoku. Hrozili zejména ze standardních situací a těžili z výrazné výškové převahy.

Mexičany ale držel brankář Ochoa. Nejprve vyrazil nepříjemný přímý kop Forsberga, následně sledoval, jak Bergova střela přes hlavu skončila těsně vedle, a ve 31. minutě reflexivně vyrazil další pokus Berga, který v nastavení ještě trefil boční síť. Ochovi spoluhráči za celý poločas zahrozili jen jednou, ale Velova střela skončila těsně vedle.

Pět minut po změně stran už se Švédové vytouženého gólu dočkali. Po přízemním centru z pravé strany nesedla střela Claesonovi, míč se ale odrazil k Augustinssonovi a levý bek ho napálil do sítě. Ochoa si sice na míč sáhl, jenže v cestě do branky mu nezabránil.

Mexiko nepředvádělo výkon, jaký mu pomohl porazit obhájce titulu Němce, naopak po hodině hry přišel brejk Švédů a zákrok Morena na Berga posoudil sudí Pitana jako penaltu. K ní si stoupl Granqvist a tvrdou střelou do šibenice nedal Ochoovi šanci.

A v 74. minutě nepovedený den Mexičanů potvrdil Alvárez. Po prodlouženém autu se pravý bek snažil odkopnout míč, ale jen promáchl a druhou nohou si smolně srazil míč do vlastní branky. Byl to už o sedmý vlastní gól na turnaji, což je nový rekord MS.

Až pak se Mexičané probudili, ale několik nadějných útoků k brance nedotáhli. V závěru už spíše čekali na výsledek Němců a fanoušci jim bouřlivými oslavami dali najevo, že i přes porážku jdou dál.