Přiťukli jsme si se Šmícou v přímém přenosu! Vízek slaví fiasko Němců. Spadne jim pýcha

Lebedí si, že se ukázal být dobrým tipérem. Krach Německa předpověděl. „Již v základních skupinách jsme čekal nějakou bombičku. Ale tohle je bomba!" líčí Ladislav Vízek po senzační porážce 0:2 s Korejci, která poslala obhájce titulu předčasně domů.

„Je třeba uznat, že Korejci měli velké štěstí, zblokovali snad šest gólových střel. Němci však byli na druhou stranu zabrždění. Rychlostně nestačili, jako by měli tým špatně poskládaný," přemítá Vízek.

„Nevzali do Ruska Saného, který byl hodnocen jako nejlepší hráč do 23 let v Premier League. On navíc rychlý je, jeho opominutí vidím jako velkou chybu trenéra. Löwovi teď vyřazení podle mě srazí vaz," očekává český internacionál.

Sázka na Özila nevyšla

Obhájci titulu se v rozhodujícím zápase prezentovali chladným, zcela neněmeckým výkonem.

„Postavili tým na Özilovi, který měl podle mě špatnou sezónu. Chyba. Třeba Werner byl neviditelný, neprosadili se ani mnozí další, od kterých se to čekalo. Již se Švédy měli namále," líčí Vízek.

Němců mu líto není. „Tyátr kolem nich ustane, spadne jim pýcha. Jsem rád, že už na šampionátu nebudou strašákem," těší Vízka.