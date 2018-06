Poprava kouče v přímém přenosu se nekonala. Nejhorší chvíle v životě, uznal Löw

„Cítím obrovské zklamání. Je to nejhorší okamžik v mém životě... Pro mne to je strašně těžké. Ale říkat teď, bezprostředně po vyřazení, co bude, to nechci. Musím se z toho vyspat a všechno si zanalyzovat s čistou hlavou. Zklamali jsme sebe, zklamali jsme fanoušky, to je jasné. Přijeli jsme obhajovat titul a odjíždíme po dvou porážkách a už základní skupině," říkal Joachim Löw, na němž bylo vidět, jak těžce vyřazení nese.

„Samozřejmě odpovědnost nesu já, jako trenér. Ale mohu odpovědně říct, že jsme se na každý zápas připravovali velice poctivě. Bohužel jsme v zápasech nepředvedli, co jsme chtěli hrát," krčil bezmocně rameny německý kouč.

Výhrady měl ke všem vystoupením svého týmu na šampionátu. "Zejména v utkání s Mexikem, a také v první půli se Švédskem, ale ani dnes jsme nedokázali vytvořit cokoliv, čím bychom překonali koncentrovanou obranu soupeře. Když už jsme si vytvořili šance, neproměnili jsme je," dodal zklamaně.

Co přesně mu na hřišti v podání jeho svěřenců scházelo? O tom měl jasno hned. "Především naší hře chyběla dynamika. Proč? To si musíme zanalyzovat. Nemyslím si ale, že by chyba byla ve složení týmu, který šel na hřiště nebo ve špatném střídání. Tohle nebyl obraz německého fotbalu, kterým jsme udivovali svět," přiznal Löw.

Zatímco média ihned po utkání spílala trenérovi a hráčům, když rozjela spekulace o tom, zda by měl být Löw odvolán z funkce reprezentačního kouče a kteří fotbalisté by měli v národním týmu okamžitě skončit, šéf německého fotbalu odmítl „popravu" v přímém přenosu.

„Nebudu dělat unáhlené závěry. Počkáme si na analýzu příčin neúspěchu, kterou má za úkol vypracovat manažer reprezentace Oliver Bierhoff. Poté s chladnými hlavami rozhodneme, co dál. V každém případě se jedná o historický neúspěch a my už nyní musíme začít přemýšlet o tom, co udělat, aby se neopakoval, jak nejlépe se připravit na mistrovství Evropy 2020 a mistrovství světa 2022," řekl předseda Německého fotbalového svazu Reinhard Grindel.