Belgický hrdina cítil satisfakci. Tím gólem jsem lidem v Anglii otevřel oči, jásal Januzaj

Uspokojení cítil, to nepopíral. A satisfakci ještě větší. Vždyť dal gól Angličanům. A výstavní k tomu. Pohrál si s obránci, trochu si je v šestnáctce povodil, aby vzápětí svištěl z jeho kopačky projektil, po němž se brankář Albionu Pickford natahoval marně. Dost možná nejkrásnější branka dosavadního průběhu mistrovství světa. Však ji také opakují na šampionátových obrazovkách v nekončících smyčkách a rozplývají se nad ní. „Snad některým lidem v Anglii otevře konečně oči,“ prohodil belgický útočník Adnan Januzaj, když mu předávali cenu pro nejlepšího hráče kaliningradského zápasu.

Celý on.

Věčný rebel.

Extrovert obdařený mimořádným talentem a nabitý velkými sny, jenž ovšem hledá příčiny svého nedocenění všude, jen ne v sobě.

„Mnohokrát jsem mu říkal, aby zapřemýšlel sám nad sebou a přestal obviňovat manažery a trenéry. Jenže přesvědčte ho, aby se změnil," vykládal se skepsí v hlase kouč David Moyes, který Januzaje do světa velkého fotbalu uvedl.

Měl ještě dodat - přesvědčte syna kosovských Albánců, kolem něhož se odmalička točil svět?

Vždyť Adnan si mohl vybírat a licitovat, zda chce reprezentovat Belgii, Albánii, Turecko, Srbsko nebo snad Kosovo či dokonce Anglii.

Narodil se v Bruselu, rodiče jsou kosovští Albánci, děda s babičkou Turci, on od šestnácti let žil za La Manchem.

Za Belgii dlouho nechtěl hrát

Z vějíře možností si vytáhl nakonec Belgii, i když jako kluk odmítal jezdit na srazy její reprezentační osmnáctky a devatenáctky, protože Albánie byla jeho srdci blíž.

Anglie ostatně také. Alespoň zpočátku, když na Ostrovy přišel a už v osmnácti zažil zářné chvíle. V Premier Legue nastoupil poprvé v základní sestavě Rudých ďáblů z Manchesteru a hned dal dva góly Sunderlandu.

„Je skvělý, míč ovládá přímo brilantně, jenže nikdy nepřizná, že pokaždé není na zápas připraven, jak by měl. Natož aby uznal, že ne každé utkání a soupeř vyhovuje jeho stylu hry," prozrazoval Moyes, v čem je s Januzajem největší potíž.

I proto jeho putování na hostování do bundesligového Dortmundu a Sunderlandu a nakonec přestup do španělského Realu Sociedad.

I proto přesvědčení, že si fotbalový Albion necení jeho talentu a schopností, jak by měl.

Obviňování, že ho spousta lidí kritizuje neoprávněně.

Anglie není zemí vyvolenou

Že Anglie není pravou zemí pro talent jeho formátu. I třeba proto, že by na Ostrovech musel čekat až do letošního roku, než by mohl na reprezentační dres se třemi lvy vůbec pomýšlet.

„Však to tak bylo. V Anglii jsem si vyslechl jsem spoustu kritiky, a proto jsem chtěl všem těm lidem ukázat, že jsem tady. Teď jsem dal skvělý gól skvělému soupeři a věřím, že jsem mnohým otevřel oči. Proto jsem velmi spokojen, " nemluvil třiadvacetiletý Januzaj uprostřed kaliningradské noci při dekorování jako jiní hráči, jimž cenu předávají.

Žádné fráze. Promluvy o tom, že tým je víc než individuální ocenění. Natož aby se snížil ke slov díků.

„Během roku v Realu Sociedad jsem udělal hodně práce, a proto jsem vyrostl."

Prostě Adnan takový, jak ho jeho někdejší trenér Moyes vylíčil.

Jednou nakonec poděkoval

Nakonec ale přece jen poděkoval.

To španělský kouč belgické reprezentace Roberto Martínez jako jeden z mála trenérů od Januzaje slova díků slyšel.

Za to, že ho do mužstva vybral a proti Anglii postavil. Že mu věří a dá mu příležitost i v dalších, mnohem důležitějších zápasech, které Belgii na šampionátu čekají.

To aby mohl Adnan v dresu belgických Rudých ďáblů dál otvírat oči svým kritikům.