FOTBAL ON-LINE: Španělé ztratili vedení! Rusové si dali vlastní gól, pak proměnili penaltu

Fotbalové mistrovství světa v Rusku pozná v neděli další dva čtvrtfinalisty. Domácí Rusko hraje od 16:00 proti Španělsku a doufá, že by skrze soupeřovu nejistou defenzivu mohla vést cesta do prvního čtvrtfinále od roku 1970. Stav je 1:1. Od 20:00 se hraje v Nižném Novgorodu duel Chorvatsko - Dánsko. Utkání vysílá ČT sport, v podrobných on-line reportážích můžete zápasy sledovat na Sport.cz.

Španělé během dominance na poli mezinárodního fotbalu v letech 2008 až 2012, kdy dvakrát ovládli mistrovství Evropy a jednou světový šampionát, inkasovali na turnajích dohromady pouze šest branek. Na MS v Rusku však už v základní skupině obdrželi pět gólů.

Domácímu celku by mohl v osmifinále pomoci ofenzivní záložník Alan Dzagojev, jenž se zranil v úvodním utkání se Saúdskou Arábií a do dalších dvou zápasů nezasáhl. Se zdravotními problémy se potýkal rovněž Alexandr Jerochin, i on by ale měl být připraven.

Fotbalisté Chorvatska suverénně postoupili ze skupiny, v níž navíc deklasovali 3:0 vicemistry světa Argentince. Nyní věří, že v Rusku můžou přinejmenším vyrovnat bronzový úspěch týmu kolem Davora Šukera, Roberta Prosinečkiho nebo Zvonimira Bobana z MS 1998. Ani Dánové ale nejsou bez šance, protože na šampionátu také neprohráli a v posledním zápase ve skupině uhráli s favorizovanou Francií remízu.