Geroj Akinfejev! Snad svět pochopil, že i Rusko umí hrát fotbal, řekl penaltový hrdina

Možná bude mít Lenin před Lužnikami konkurenta. K majestátní skulptuře vůdce ruské revoluce by mohla přibýt socha brankáře Igora Akinfejeva. Od včerejška ruského geroje. V penaltovém rozstřelu lapil Španělům dvě rány a poslal domácí do čtvrtfinále mistrovství světa. Zároveň prodloužil černou sérii Španělů, kteří i podeváté v historii MS nad týmem z pořádající země nevyhráli. V základní hrací době skončil zápas 1:1.

Míč se od Sergeje Ignaševiče (v pádu) nešťastně odráží do vlastní sítě...

„Doufali jsme, že zápas dotáhneme do penalt, na které jsme si věřili," soukal ze sebe šťastný Akinfejev. Ve třetí sérii vychytal Kokeho, v páté nohou vykopl střelu Aspase. A protože ani jeden ze čtyř domácích střelců se nemýlil, Lužniki zalila mohutná vlna radosti. „Prožívám něco neuvěřitelného. Stejně jako celý tým, celá země. Myslím, že svět nyní pochopil, že i Rusové umí hrát fotbal," prohlásil Akinfejev, brankář CSKA Moskva.

Především jeho zásluhou se Rusko ocitlo po 48 letech ve čtvrtfinále světového šampionátu (tehdejší Sovětský svaz stanul v této fázi v Mexiku 1970). Muž, který v posledních letech v evropských pohárech inkasoval od Plzně a Sparty dohromady osm gólů, pustil za svá záda jediný míč. V úvodu, kdy ho nešťastně překonal Ignaševič při standardní situaci. Pak Akinfejev, i s přispěním na hranici sebeobětování bránících spoluhráčů, zavřel branku.

Mnohé z Rusů chytaly křeče, od 46. minuty až do konce prodloužení totiž běhali výhradně bez míče, který měl v moci fotbalovější soupeř. Španělé dokonce trhli rekord v počtu přihrávek v jednom utkání na MS, nové maximum má hodnotu 1029. Rusové zaostali o víc než 800 přihrávek.

„Chtěli jsme útočit víc. Ale pokud bychom hru moc otevřeli, neměli bychom šanci," podotkl Akinfejev. Sázka na zákopovou válku Rusům vyšla, zápas dovedli do penalt. Ty zrodily hrdinu Akinfejeva. „Hrdinou je celý náš tým," odrážel 32letý gólman pozápasovou chválu, která se na něj hrnula. Byla o to větší, neboť samostatné Rusko do neděle Španěly neporazilo.

La Roja vyřazením prodloužila trauma, které trvá od MS 1934, kde padla ve čtvrtfinále s domácí Itálií. Včerejšek byl devátým neúspěchem proti týmu z pořádající země v řadě. „Je to hořký konec, musíme ho přijmout. Přijímám za něj zodpovědnost. Mysleli jsme na nejvyšší metu, snažili se, ale bohužel," uvedl trenér Fernando Hierro, který dva dny před začátkem šampionátu nahradil nečekaně odvolaného kouče Lopetegiuho.

„Jestli se tento krok na nás podepsal? Všechno má svůj význam. Ale na hřišti jsme byli my, hráči," řekl záložník Andrés Iniesta, pro kterého to bylo smutné loučení s reprezentací. „Fotbal a život holt takové okamžiky přinášejí," pravil Iniesta.