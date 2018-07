Anglie zlomila kletbu! Po penaltách postupuje přes Kolumbijce do čtvrtfinále MS

Vyrovnáno! Yerry Mina (čtvrtý zleva) se zavěsil do vzduchu a vzápětí poslal zápas do prodloužení

V sestavě Kolumbie scházela největší hvězda. James Rodríguez totiž nestihl doléčit lýtkový sval poraněný v posledním zápase základní skupiny proti Senegalu. Angličané nastoupili ve stejné sestavě jako v zahajovacím utkání šampionátu proti Tunisku.

V první příležitosti se po šťastném odrazu objevil Sterling, ale kolumbijský defenzivní val prostřelit nedokázal. V 16. minutě se poprvé připomněl Kane. Nejlepší střelec mistrovství světa však Trippierův přetažený centr zužitkovat nedokázal. Ve zbytku poločasu tempo znatelně opadlo a další zajímavý moment tak přišel až ve 42. minutě, kdy z přímého volného kopu těsně minul Trippier. Jedinou střelu La Tricolor v prvním poločase zaznamenal v nastaveném čase Quintero, mířil však Pickfordovi přímo do náruče.

Druhé dějství začalo v podobném duchu, v jakém se neslo to první. Taktickou bitvu zlomila až situace při rohu Anglie, kdy Carlos Sánchez ve vápně stáhnul Kanea. Nabízenou výhodou pokutového kopu sám faulovaný kanonýr Tottenhamu nepohrdl a střelou doprostřed brány poslal Albion v 57. minutě do vedení. O 5 minut později mohl vedení pojistit Alli, ale hlavou zblízka přestřelil.

Trenér Pekerman se snažil posílit ofenzívu střídáním. Na hřiště poslal střelce Baccu, ale Kolumbijci se spíše než hře věnovali opětovným diskuzím s rozhodčím Geigerem, který jejich chování překvapivě ocenil pouze jednou žlutou kartou.

Do první pořádné šance se Kolumbie dostala až v 82. minutě. Po chybě Walkera míč doputoval až k volnému Cuadradovi, jenže ten vysoko přestřelil. Už v nastavení se z voleje opřel do balónu střídající Uribe, ale Pickford střelu mířící do šibenice perfektně vyrazil. Z následujícího rohu už udeřilo. Nejvýše vyšplhal stoper Mina a svým třetím gólem na šampionátu poslal zápas do prodloužení.

V něm bylo patrné, že oběma týmům docházejí síly. Přesto se Angličané mohli vyhnout pro ně tolik obávanému penaltovému rozstřelu. V. 112. minutě Rose ani o 3 minuty později Dier však šance nevyužili.

Utkání nakonec dospělo až k penaltám. Jako první zaváhal ve třetí sérii Henderson, kterého skvěle vychytal Ospina. Jenže Kolumbie vedení nepotvrdila. Hned v další sérii trefil Uribe břevno. Na druhé straně vyrovnal Trippier a tíhu okamžiku v páté sérii neunesl Bacca. O prvním postupu Anglie na mistrovství světa skrz penaltový rozstřel tak rozhodl Eric Dier.