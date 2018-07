Divadlo plné simulantů. Známý kouč se s hvězdami MS nemazlil, nešetřil ani Anglii

Nadšení z fotbalového mistrovství světa? Ale jděte. Známý trenér to nevidí s úrovní hry zrovna růžově. A nejvíc vytočený je z filmování hráčů. Kritika trefuje hlavně do největších hvězd, ale podle Josého Mourinha lze označit MS také jako šampionát filmařů. „Tohle divadlo je šílené. Nejvíce se mluví o Neymarovi, ale simulant je v každém týmu," mračil se manažer Manchesteru United.

Největší fotbalový svátek podle Mourinha kazí simulující hráči. Dostávají sudí pod tlak a ti pak snáz udělají chybu. „Každou chvíli někdo rozhodčího prosí, aby dal kartu soupeři, přitom jde o nasimulované zákroky. Vidíme to v každém zápase, vidí to milióny lidí, to je určitě negativní reklama na fotbal," durdil se Portugalec.

Na dálku si rýpl i do fotbalistů Anglie. Na Ostrovech se po vyhraném penaltovém rozstřelu s Kolumbií a postupu do čtvrtfinále MS slaví a fanoušci i média své hrdiny vynášejí do nebes, Mourinho ale tenhle optimismus krotí. „Jsou ve čtvrtfinále, tenhle úkol splnili, ale když se podíváte na samotnou hru, tak to nic slavného nebylo, není proč se radovat," nepropadal euforii.

Na druhou stranu však chápe, že se Anglie raduje, jelikož ve čtvrtfinále MS dlouho nebyla. „A teď narazí na Švédy, pak v případě postupu na vítěze zápasu Rusko-Chorvatsko, takže má stoprocentní šanci zahrát si finále," připouští, že i přes kritický náhled na hru Anglie, si hrdý Albion může zahrát o titul.