Dopadne šampionát podle předpokladů? Vyhrát má jeden z trojice Francie, Brazílie, Anglie

Osm týmů a všechny mají jediný sen, získat titul mistra světa a zapsat se do dějin nejpopulárnějšího sportu. Fotbalový světový šampionát v Rusku zná čtvrtfinalisty. Kdo je favoritem, kdo outsiderem? Brazílie, Francie a Anglie jsou podle sázkových kanceláří největšími favority. Teď musí tyto prognózy potvrdit na hřišti.

Čtyři dvojice svedou souboj o semifinále. Francie hraje s Uruguayí, Brazílie s Belgií, Rusko s Chorvatskem a Švédsko s Anglií. Postupová čtyřka bude známa v sobotu večer. Zápasy jsou na programu v pátek a o den později, všechny je můžete sledovat v podrobných reportážích na Sport.cz.

Čtvrtfinálové duely nabídnou střety toho opravdu nejlepšího, co letošní světový šampionát nabízí. Největším tahákem bude bezpochyby bitva mezi Brazílií a Belgií, která je na programu v pátek od 20 hodin.

Fortuna Čtvrtfinále, postup Uruguay - Francie 2.85 1.46 Brazílie - Belgie 1.59 2.45 Švédsko - Anglie 3.2 1.39 Rusko - Chorvatsko 2.53 1.56 Celkové umístění na MS

Vítěz 1-2 1-3 Brazílie 3.9 2.55 1.85 Francie 5 3 1.95 Anglie 5.5 2.35 1.7 Belgie 7.2 4.5 3 Chorvatsko 7.5 3 2.1 Uruguay 17 7 4.2 Rusko 23 6.5 4.2 Švédsko 30 8.5 5.8 Tipsport Čtvrtfinále, postup Uruguay - Francie 2.84 1.45 Brazílie - Belgie 1.58 2.45 Švédsko - Anglie 3.05 1.4 Rusko - Chorvatsko 2.52 1.55 Vítěz MS Brazílie 3,9 Francie 5.2 Anglie 5:5 Belgie 7 Chorvatsko 7.5 Uruguay 17 Rusko 24 Švédsko 30

„Rusové sice dokázali utrápit bezzubé Španěly, pro Chorvaty by každopádně upachtěný průběh zápasu měl být poučením. Deset maníků zalezlých na vápně nikoho nebaví a věřím, že si Chorvati s těmi zákopy poradí. Uruguay a Francie prokázaly obrovskou kvalitu, Cavani by měl být v pořádku, což šance Jihoameričanů citelně zvyšuje, přesto ale věřím Francii. U Anglie nikdy nevíte, i když je to na papíru jasné, každopádně souboj Brazílie a Belgie může být klidně považován za předčasné finále," myslí si Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

V podobném nastavení se nese i odhad Tipsportu. Postoupit do dalšího kola by měly Francie, Brazílie, Anglie a Chorvatsko. Nejžhavějším aspirantem na světový titul je Brazílie, za ní se řadí Francie s Anglií. Na konci je ze současné osmičky Švédsko.