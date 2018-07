Griezmann hrdinou a mužem utkání. Ve stínu Mbappého jsem nikdy nebyl, říká

Francie je v semifinále. V pátek porazila v Nižném Novgorodu Uruguay. Tentokrát nebyl hlavním hrdinou Kylian Mbappé, ale Antoine Griezmann. V závěru první půle posadil míč z trestného kopu na hlavu Raphaela Varaneho, po hodině hry pak vypálil za hranicí šestnáctky a míč, který náhle uhnul, si Muslera sám srazil do branky. Uruguay bez Cavaniho byla téměř neškodná. Suáreze Francouzi vygumovali. Většinu zápasu se jen rozčiloval...

Sedmadvacetiletý Griezmann byl vyhlášen mužem utkání. „Ze zápasu jsme měli obavy. Uruguay ukázala v předchozích duelech svoji sílu. Když jsme se dozvěděli, že nebude hrát Edinson Cavani, byla to jen částečná úleva. Museli jsme zvolit trochu jinou taktiku, bylo pro nás méně čitelné, kdo bude vpředu doplňovat Luise Suáreze. Důležité je, že dokážeme reagovat na vývoj zápasu. Dokázali jsme Suáreze uhlídat, odříznout od hry, což ho otrávilo. Nakonec kromě hlavičky Cácerese, kterou fantasticky zlikvidoval Hugo Lloris neměli jinou velkou šanci," říkal spokojeně.

O svých gólech mluvil velmi skromně. „Máme několik variant zahrávání trestných kopů, Raphael Varane věděl, do jakého prostoru budu kopat a perfektně si tam seběhl. Jinak výborná defenzíva Uruguaye nestihla ani zareagovat. A ta moje trefa? Chtěl jsem Musleru překvapit, vypálil jsem levačkou, nebyl to ideální kop, ale míč těsně před brankářem uhnul, a ten už ho nedokázal zkrotit. Takže spíš šťastný gól, ale podstatné je, že jsme vyhráli," pravil.

Nad poznámkou, že vystoupil z Mbappého stínu, se jen pousmál... „To je nesmysl, v žádném stínu jsem nebyl. My jsme opravdový tým, kde jeden bojuje za druhého a není podstatné, kdo dá góly. Důležitá jsou vítězství, a my jsme zase o krok blíž splnění snu."

Soucítil s Godínem

Griezmannovi bylo Uruguayců trochu líto. „Samozřejmě, že mám obrovskou radost z postupu, to je jednoznačné. S uruguayskými spoluhráči z Atlétika Madrid mám ale dobrý vztah. Diego Godín je kmotrem mého syna, velkým kapitánem. Bylo na nich vidět, jak jsou frustrovaní, zničení. Hráli proti nám tvrdě, nejen oni dva, ale s takovou hrou jsme počítali," zdůraznil.

Kouč Didier Deschamps odmítl srovnání s týmem, který před dvaceti roky dovedl jako kapitán až na úplný vrchol. „Máme tady jeden z nejmladších týmů. Je úplně jiný, než byl tehdy ten náš, protože fotbal se hodně změnil. Nebudu mluvit o nějakém snu, pořád je jeho naplnění ještě daleko," pravil. Bylo na něm ale vidět, že si oddechl. „Mám obrovskou radost a jsem hrdý na svůj tým. Hráči zkušeně zareagovali na situaci, když na hřišti nebyl Cavani. Je vidět, že jsme spolu dlouho a naše výkonnost jde nahoru, konstatoval. „Každý hráč odvedl skvělou práci, přidal něco navíc, co mu je vlastní a když bylo třeba, vzal na sebe odpovědnost. Samozřejmě nálada v mužstvu je skvělá, jsme v semifinále, ale musíme zůstat nohama na zemi, a to je můj úkol," dodal.

Kouč Uruguaye Oscar Tabárez odmítl vyřazení svést na chybu Muslery a neúčast Cavaniho. „Samozřejmě nám chyběl, Suárez neměl tu podporu jako v předchozích utkáních. Nehráli jsme to, co jsme chtěli. Francouzi podali velmi taktický výkon. A když jsme uhlídali Mbappého, udeřil Griezmann, byť se štěstím, ale to k fotbalu patří. A Muslera? Podržel nás v předchozích zápasech. Stalo se, kdo nic nedělá, nic nezkazí... Byl zničený, stejně jako ostatní hráči, ale já jsem jim poděkoval. Tahle generace ještě nekončí," pravil se smutkem v hlase.