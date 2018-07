Euforie v Belgii! Fanoušci šílí, tisk píše o titulu a přepisování dějin

Reakce fanoušků Belgie na postup jejich týmu do semifinále MS ve fotbale.

Radost belgických fotbalistů po postupu do semifinále MS ve fotbale. Na snímku Romelu Lukaku a Kevinem de Bruynem (nahoře). Dole pak Dries Mertens v objetí s asistentem trenéra Thierrym Henrym.

Obrovský úspěch belgických fotbalistů na MS ve fotbale. Postup do semifinále slaví na snímku Chadli, De Bruyne, Lukaku a Meunier.

Zlaté generaci belgického fotbalu lichotí také La Libre, nadšený z toho, jak hrdinští Ďáblové poslali domů Brazílii a jejích pět hvězd v zápase, na který v Belgii nikdo nezapomene.

⚽🇧🇪 "C'était le Brésil !"



9 pages spéciales dans votre journal @lesoir ce samedi ! Rendez-vous en librairie ou sur https://t.co/cwwapndmZo pic.twitter.com/LIKSLmqSct — Le Soir (@lesoir) 7. července 2018

"Byl to zápas jejich života. Zápas jedné generace. Ďáblové skvěle uspěli, když udělali vše, co měli. Všechna minulá zklamání jsou zapomenuta a prominuta. Tento tým vstupuje do dějin belgického fotbalu a zůstane v nich navždy," rozplývá se La Dernière Heure.

Ekonomický list L'Echo dává fotbalovému triumfu širší rozměr. "Eden Hazard, Kevin de Bruyne a jejich spoluhráči ukázali světu a možná ještě více svým krajanům, že vítězství je možné. A to je ambice, o kterou může navzdory skromnosti a pokoře usilovat i malá země. Protože rozloha, bohatství či počet obyvatel nejsou důležité, ale talent. A bezpochyby ještě více než talent je důležité odhodlání zvítězit, překonat se kvůli vytčenému cíli," napsal list.

"Rudí ďáblové posílají toto poselství milionům Belgičanů, kteří je obdivují. Je to velkolepé poselství, které říká, že nic není nemožné pro ty, co si dopřejí prostředky uspět. A ještě více než prostředky chuť," dodal autor.

La Libre nicméně varuje před pomyšlením na finále ještě před semifinálovým utkáním s Francií. "To bude jiný zápas pro historii, zápas, ve kterém Ďáblové nebudou ani outsidery, ani favority," nabádá, nicméně dodává, že belgičtí fotbalisté mají veškeré kvality, aby porazili i Francouze.