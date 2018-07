"Obě ty porážky byly těžké, ale tahle je pro mě ještě těžší," řekl Paulinho, který proti Belgii odehrál 73 minut, zatímco před čtyřmi roky proti Německu nastoupil na druhý poločas. "Je těžké vypadnout, když do posledních vteřin bojujete o vyrovnání a jste lepší než soupeř," dodal.

Velké zklamání prožíval i levý obránce Marcelo, který považuje vyřazení Brazílie za nespravedlivé. "Bolí to. Je to opravdu hrozný večer a těžko se to vysvětluje. Fotbal je občas nespravedlivý. Občas jde ve tvůj prospěch a občas ne," prohlásil bek Realu Madrid.

Brazílie sice Belgii přestřílela 26:8 a ve druhé půli soupeře jasně přehrávala, ale dokázala dát jediný gól. "Oni možná byli lepší prvních 15 minut, ale pak už jsme měli šance jen my. Už poločas měl skončit jinak. Ve druhé půli jsme kontrolovali hru, měli jsme mnoho šancí, ale buď jsme trefovali obránce, nebo to pochytal brankář. Ve fotbale prostě rozhoduje, kdo dá víc gólů," připustil Marcelo.

De Bruyne? Je to umělec

Záložníka Kevina De Bruyneho si trenéři cení hlavně pro jeho schopnost rozdávat přesné přihrávky, v pátečním zápase proti Brazílii ale ukázal, že umí góly i sám dávat, když vstřelil rozhodující branku "Rudých ďáblů". Na šampionátu v Rusku sice sedmadvacetiletý fotbalista na první pohled nezáří jako třeba Romelu Lukaku nebo Eden Hazard, jeho pasy ale dodávají belgickému týmu potřebnou jistotu.

Hráč Manchesteru City, kam přestoupil v létě 2015 z Wolfsburgu za 75 milionů eur, má za sebou skvělou sezonu. "Citizens" pomohl k jednoznačnému triumfu v Premier League.

"Skvělý fotbalista. V každém zápase byl jednoduše impozantní," glosoval výkony zdravě drzého Belgičana deník The Guardian. A nad výkony svého svěřence, který v případě potřeby dokáže zaskočit také v útoku, se rozplýval i trenér Pep Guardiola.

"Kevin je velký talent, dynamický a agresivní. Když dostane míč a trochu prostoru, naši útočníci už vědí, že se mají dát do pohybu, protože balon dostanou," popsal šéfa záložní řady kouč, s jehož slovy o výjimečném talentu souhlasí i další experti. "Je jako umělec, jehož nohy jsou štětce. Je neuvěřitelně tvůrčí," prohlásil o De Bruynovi komentátor a bývalý obránce Arsenalu Martin Keown.

Když přitom do anglické nejvyšší soutěže přišel syn anglické matky a belgického otce před lety poprvé, vůbec se mu nedařilo. Z Genku, s kterým vyhrál v roce 2011 belgickou ligu, si ho vytáhla Chelsea, v týmu se ale příliš neohřál - a šéfové "The Blues" si dnes musejí rvát vlasy. Hráče, který za Chelsea odehrál pouhé tři zápasy, nejprve poslali na hostování do Werderu Brémy a nakonec prodali Wolfsburgu.

Tam se 181 centimetrů vysoký zrzek dokázal rychle prosadit a ukázal, jaký v něm dřímá talent. Během sezony 2014/15 nastřílel deset gólů, ke kterým připojil 20 asistencí a týmu pomohl k druhému místu v bundeslize a vítězství v poháru.

Byl také vyhlášen nejlepším hráčem německé ligy, to už po něm ale znovu pokukovaly týmy z anglické nejvyšší soutěže. Mluvilo se o zájmu Manchesteru United, nakonec ale sáhli hluboko do kapsy městští rivalové z City - a nelitovali. Pod Guardiolovým vedením pokračoval hráč, jehož týdenní plat se blíží sedmi milionům korun, v působivém rozletu a stal se mozkem mužstva.

K De Bruyneho nejsilnějším zbraním, které ukazuje i v reprezentaci, patří rychlost v pohybu i rozhodování. A pak samozřejmě góly a asistence: na šampionátu v Rusku se nahrávkou podílel na brance, kterou vstřelil Lukaku do sítě Panamy.

V národním týmu, za který poprvé nastoupil v létě 2010 a dosud nastřílel 15 gólů v 66 zápasech, zářil De Bruyne například během kvalifikace MS 2014 (dal čtyři branky). Patřil k oporám i na samotném šampionátu, kde ale Belgie vypadla ve čtvrtfinále s Argentinou.

Belgičané se na jeho výkony mohli spolehnout také v kvalifikačních utkáních před Eurem 2016 ve Francii, kde však belgický tým prohrál ve čtvrtfinále s Walesem.