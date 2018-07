Suáreze naštvaly Griezmannovy řeči o respektu. Dal nám gól a neví, o čem mluví, čertil se Jihoameričan

"Není to Uruguayec, je to Francouz a dal gól," prohlásil po zápase Suárez. "Nemá absolutně ponětí o tom, co musíme udělat, abychom ve fotbale uspěli. Bude mít své zvyky a uruguayský způsob mluvení, ale my se cítíme jinak než on. Neví, o čem mluví," doplnila jednatřicetiletá uruguayská útočná hvězda.

Griezmann si Uruguay a její obyvatele oblíbil během angažmá v San Sebastianu, kde ho v letech 2009 až 2011 vedl uruguayský trenér Martín Lasarte. V Atléticu Madrid se zase sblížil s obránci Josém Giménezem a Diegem Godínem, který je dokonce kmotrem jeho dcery. Díky nim si Griezmann oblíbil i uruguayskou kuchyni.

"Mám k Uruguayi jako zemi velký respekt. Hrál jsem proti přátelům, takže mi přišlo normální gól neslavit. Jak už jsem řekl dříve, miluju uruguayskou kulturu i Uruguayce," uvedl Griezmann.