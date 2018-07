Chorvatsko je v semifinále, penaltový rozstřel rozhodl opět Rakitič

Fotbalová reprezentace Chorvatska postoupila na mistrovství světa v Rusku do semifinále. V posledním čtvrtfinále vyřadila Rusko po penaltovém rozstřelu, který přišel na program za stavu 2:2 po prodloužení. Pořadatelská země se sice ujala vedení, ale do poločasu bylo vyrovnáno. Druhý poločas rozhodnutí nepřinesl. V prodloužení se nejprve dostali do vedení zásluhou Vidy Chorvaté, ale Rusku se podařilo trefou Fernandese poslat duel do penalt. V nich zařídil postup Chorvatska Ivan Rakitič, V semifinále se Chorvaté utkají ve středu od 20 hodin s Anglií.

Oba trenéři provedli v základních sestavách po jedné změně. V chorvatské nahradil Brozoviče Kramarič. Na straně Rusů dostal přednost Čeryšev na úkor Žirkova.

Kdo čekal takticky svázanou bitvu, musel být samotným úvodem příjemně překvapen. Domácí reprezentace na rozdíl od osmifinále proti Španělsku nenastoupila s pěti obránci a na herním projevu to bylo znát. V nadějné pozici se ocitl Dzjuba. Jeho pokus z voleje trefil pouze Lovrena. První zajímavý moment si po chvíli připsali i Chorvaté, Rebič se ale nadvakrát neprosadil. Nová posila italské Fiorentiny vybojovala v šestnácté minutě přímý volný kop. S příležitostí ale Rakitič naložil prachbídně. Ve 28. minutě zahrozil hlavou Perišič, když šikovně tečoval centr Vrsaljka. O tři minuty později přišla první změna skóre. Čeryšev si vyměnil míč s Dzjubou a levačkou z dvaceti metrů vymetl šibenici. Subašič neměl nárok. Rusové se vezli na vlně euforie, ale ta jim nevydržela dlouho. Ve 39. minutě propadl na pravém kraji Fernandes, Mandžukič posadil ideální balón přímo na hlavu Andreje Kramariče, který nedal Akinfejevovi šanci.

Nástup do druhého poločasu měli lepší Chorvaté. Rusové se zatáhli do hlubokého bloku a čekali, s čím přijde soupeř. V 60. minutě nadělal přetažený centr spoustu problémů ruské obraně, Akinfejev se k míči nedostal a Perišič spálil obrovskou šanci, když z pěti metrů trefil pouze tyč. Chorvatský tlak v té chvíli narůstal, další vyloženou šanci ovšem nepřinesl. Po dlouhé době se k ofenzívě dostali také Rusové, to když v 72. minutě hlavičkoval z hranice malého vápna Jerochinov, bránu však přestřelil. Zbytek základní hrací doby již žádnou šanci nepřinesl a utkání tak dospělo do prodloužení.

V něm Chorvatsko získalo výhodu rohového kopu a Domagoj Vida poslal výběr kouče Daliče ve 101. minutě do vedení. Pořadatelská země vrhla všechny síly do útoku. Chorvatsko dokázalo tlaku odolávat až do 115. minuty. Po ruce Pivariče rozehrál standardní situaci Dzagojev přesně do prostoru, kam si naběhl Fernandes, který se hlavou nemýlil. Rusko mohlo rozhodnout ještě v závěru prodloužení, ale Zobninovu střelu vykryl Subašič.

Zápas tak musely rozhodnout až pokutové kopy. V nich hned v první sérii zaváhal Smolov. Ve druhé sérii přišla i první chorvatská minela, Akinfejev vychytal Kovačiče. Rusko se do vedení nedostalo, neboť Fernandes v další rundě vůbec netrefil bránu. Chorvaty do vedení poslal s velkým štěstím Modrič. To udrželi až do konce rozstřelu, rozhodující penaltu proměnil stejně jako v osmifinále s Dány Ivan Rakitič.

Chorvatsko se v semifinále objeví poprvé od šampionátu ve Francii, kde v roce 1998 sestava kolem kanonýra Šukera vybojovala bronz. Rusko nevyužilo výhodu domácího prostředí, která na čtyřech z posledních pěti šampionátů pomohla pořadatelské zemi minimálně do semifinále. Jediná JAR v roce 2010 nepostoupila ani ze základní skupiny.