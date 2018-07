Chorvatská i ruská média opěvují své hrdiny. Zázračná generace píší na Balkáně

"Vatreni nechali na hřišti srdce a teď nás čeká velkolepá podívaná - Anglie v Moskvě," těší se Sportske novosti. "Jste zázrak, zázrak světové třídy. S touhle zázračnou generací můžeme projít až do finále," dodává záhřebský sportovní deník.

Všímá si nicméně, že ne všechno šlo hladce. První poločas poznamenaly nepřesné přihrávky, kterých "bylo zkrátka příliš". "Sledovali jsme tvrdou bitvu, v níž se naši bez úspěchu pokoušeli projít rukou obranou. Rusové občas zahrozili, ale stříleli naprázdno," informují Sportske novosti.

Jejich hodnocení první půle sdílí i portál 100posto.hr. "Bylo jasné, že jestli budeme hrát stejně jako proti Argentině, nemají Rusové šanci. Ale slabší začátek mohl přinést problémy - a přesně to se bohužel stalo," píše web.

"Celé Chorvatsko bylo naprosto šokované, Čeryševův gól nás dočista zmrazil. Ale naši se nevzdávali a už za osm minut vyrovnali," oceňuje autor nezlomného ducha chorvatských fotbalistů. Nepříliš povedeného prvního poločasu si všímá také Večernji.hr, který se jinak - stejně jako všechna ostatní chorvatská média - bezmezně raduje z vítězství. "Už podruhé za dvacet let jsme v semifinále mistrovství světa, Chorvatsko je světový fenomén," tvrdí list.

Vecernji.hr reaguje také na hlasy kritizující, že utkání nepobralo moc krásy. "Pojďme se vykašlat na dojem ze hry nebo její věčné analyzování, koho to dneska ve fotbale zajímá. Romantika přece umřela už dávno," tvrdí portál a odkázal na podobný názor bývalého kouče chorvatské reprezentace Slavena Biliče. "Tohle je vyřazovací část mistrovství světa, ne Bolšoj těatr. Když toužíte po umění, jděte tam," řekl v anglické televizi trenér, který jako hráč získal v roce 1998 bronz na MS ve Francii.

"Uvědomujeme si vůbec, co se v posledních týdnech děje?" ptá se portál 24sata.hr. Fanoušci podle něj budou mít na co vzpomínat po celý zbytek života. "Neví vůbec důležité, jestli porazíme Angličany," tvrdí web.

Rusové chválí šampiony ruských srdcí

Jakoby celá země vzlétla do kosmu! To nebyl sen. Mamma mia! Surrealismus se děje. Fantazie nefunguje. Oči nevěří, co vidí," popisuje Sovětskij sport zážitek z úvodního gólu Denise Čeryševa v 31. minutě. "Celá země se zbláznila do fotbalu a do toho Čeryšev dal gól. Vzletěli jsme do kosmu!" Pro Rusko, které v žebříčku FIFA zaujímá 70. příčku, šlo o "neskutečný, jedinečný zázrak, jaký se v dějinách ještě nikomu nepřihodil", míní komentátor.

"Rusko umí hrát fotbal. Sborná, jsme na tebe pyšní," zdůrazňuje Sport-Express na adresu týmu, kterému se fanoušci před turnajem posmívali. "Kdy ještě bude mít Rusko reálnou šanci hrát v semifinále mistrovství světa?" ptá se a dodává, že nejpravděpodobněji na dalším "domácím" šampionátu, kterého se ale nejspíš nikdo z nás nedožije.

Nynějšímu výběru patří obrovský dík přinejmenším za dva okamžiky: Čeryševův gól, který byl "opravdovou bombou", a který dokázal všechny Rusy určitě přesvědčit, že sborná hrát umí a dokáže své příznivce dovést až k "opravdovému orgasmu z takového fotbalu a takových gólů". A za koncovku prodloužení, s ideálním centrem Dzagojeva na Fernandesovu hlavu. A tento vyrovnávací gól se podle komentátora prostě nedá popsat slovy, byl to jeden z nejlepších momentů v dějinách sborné, chvíle, kdy předvedla opravdový ruský charakter. "Cožpak lze nadávat na takový tým? Vždy si jej zamilovala celá země."

"Tento příběh nebyl o fotbale, ale i tom, jak 23 chlapců, trenéři a další personál vytvořili jeden tým a zbavili se nálepky smolařů," píše Komsomolskaja pravda. Podle populárního deníku nastal čas děkovat sborné za tři úžasné týdny, ochraptělé hlasivky, za napětí milion voltů a pochopení, že nikdy se člověk nesmí vzdát - přestože v žebříčku jsi nejhorší a nikdo ti nevěří.