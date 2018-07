Neymar už je z MS doma. Stále je však nejčastěji střílejícím i faulovaným hráčem

Brazilci v pěti zápasech podnikli celkem 292 útoků, ani to jim ale nestačilo, aby postoupili do semifinále. "Kanárci" zároveň vyslali 103 střel, z toho 38 na branku, ale vedlo to jen k osmi gólům.

Nejvíce pokusy se prezentoval brazilský útočník Neymar. Celkem si připsal 27 střel, z toho 13 mezi tyče, ale dal jen dva góly. Nejlepšímu kanonýrovi turnaje Kaneovi stačilo k šesti přesným zásahům deset ran a z toho jen šest na branku. Takže pokud trefil prostor mezi tyčemi, byl z toho vždy gól.

Mnohem efektivnější než Brazilci byli i Belgičané. Jeden ze semifinalistů mistrovství je se 14 brankami nejlepší na celém turnaji, stačilo mu k tomu 85 střeleckých pokusů. Anglie zužitkovala 70 ran k 11 gólům a nejčastěji ze všech účastníků se prosadila ze standardní situace. Nejméně střel si připsal Írán, který vypálil jednadvacetkrát a prostor mezi tyčemi zasáhl jen čtyřikrát.

Přestože Španělé vypadli už v osmifinále a odehráli tak o zápas méně než osmička čtvrtfinalistů, stále mají na svém kontě nejvíce přihrávek. Nejvíce faulů (95) si připsalo domácí Rusko, které má ve svém středu nejvíce faulujícího hráče turnaje Alexandra Golovina s 16 nedovolenými zákroky. Z domácího týmu je i největší běžec mistrovství: záložník Roman Zobnin zdolal 62 kilometrů.

Nejvíce faulovaný byl suverénně Neymar, jenž byl zastaven v rozporu s pravidly šestadvacetkrát a to mu ještě muži s píšťalkou řadu přifilmovaných pádů nezbaštili. "Zlým mužem" šampionátu je s třemi žlutými kartami Švéd Sebastian Larsson.

Rozhodčí zatím rozdali jen čtyři červené karty, což je nejméně od šampionátu v roce 1978. Tehdy však na mistrovství startovalo jen 16 celků. Od doby, kdy MS hraje 32 týmů, se zrodil nejnižší počet vyloučení před čtyřmi lety v Brazílii, kde muselo předčasně pod sprchy deset hráčů.

Turnaj v Rusku je rekordní i z pohledu penalt a vlastních gólů. Do své sítě zamířilo nechtěně hned jedenáct hráčů, dosavadním maximem přitom bylo šest. Díky premiéře videorozhodčího sudí dosud nařídili už 28 penalt, což je o deset více, než byl předchozí rekord. Navíc stále ještě zbývá odehrát dvě semifinále, finále a duel o třetí místo.