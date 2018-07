Náš sen chceme proměnit ve zlato, přeje si Perišič

„Těžko se mi hledají slova. Je to něco fantastického, co prožíváme. Bylo úžasné dívat se, jak náš tým hrál a bojoval. Celému světu hráči ukázali, že fotbal hrát umějí," zajikal se štěstím bezprostředně po utkání slova Dalič.

„Po dvou prodlouženích a penaltových rozstřelech jsme museli setřást únavu. Ale chtěli jsme chorvatský sen posunout dál a probojovat se do finále. Už samotné semifinále bylo pro malou zemi jako je Chorvatsko, strašně důležité. A my jsme chtěli dál," řekl jeden ze strůjců vítězství nad Anglií Ivan Perišič.

„Začali jsme ale pomalu, soupeř nás zaskočil rychlým gólem a byl v první půli lepší. Po změně stran jsme ale zase hráli náš fotbal, a když se mi podařilo vyrovnat, uvěřil jsem, že to dokážeme a postoupíme do finále. Jsme šťastní, že se to podařilo. Celá země teď slaví, ale my ještě nekončíme. Ve finále nás čeká Francie, velký favorit. My nemáme co ztratit, ale chceme náš krásný sen proměnit ve zlatý," dodal autor prvního gólu.

„Před dvaceti roky jsem jako devítiletý běhal doma v Omiši v chorvatském dresu a snil o tom, že bych chtěl jednou hrát na mistrovství světa o medaili. Teď se mi to splnilo," doplnil Perišič.

Nezklamali, shodly se legendy

Naopak obrovský smutek zaplavil celou Anglii. Hráči odcházeli z trávníku se slzami v očích. „Strašně to bolí, jsme zklamaní. Byl to těžký, velmi vyrovnaný zápas. My jsme mohli udělat několik věcí lépe, ale takový je fotbal... Naši fanoušci byli opět fantastičtí. Jsme smutní jako oni, ale nemáme se za co stydět. Můžeme jim slíbit, že do posledního utkání dáme znovu úplně všechno," slíbil po utkání kapitán Angličanů Harry Kane.

„Sen o finále byl velice blízko. Hráči udělali skutečně všechno. Rozhodlo, že naše defenzíva, která byla v první půli naprosto bezchybná, ve druhé zaváhala. Měli jsme ale šance na to, abychom zápas vyhráli. Samozřejmě teď prožíváme obrovské zklamání, ale tohle mladé mužstvo má perspektivu a v boji o bronz udělá všechno, abychom se domů nevraceli s prázdnou," konstatoval kouč Gareth Southgate.

Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia. — Gary Lineker (@GaryLineker) 11. července 2018

Také anglické legendy složily na sociálních sítích hráčům poklonu. „Úplně se udusili, ale tohle mladé mužstvo odevzdalo na hřišti naprosto všechno. Udělalo obrovský krok dopředu a v budoucnu se bude určitě zlepšovat. Mohou odejít se vztyčenou hlavou, naše země na ně může být hrdá," napsal Gary Lineker.

„Nezklamali. Doufejme, že na další finále nebudeme čekat dalších osmadvacet let," přidal se další někdejší útočník Chris Waddle. „Celou zemi drželi tři týdny v napětí a dělali nám radost. Do finále jde ale čtyřmiliónové Chorvatsko," posteskl si bývalý záložník Jamie Carragher.