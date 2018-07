Schází vám pokora a respekt k soupeři, vzkázal britským médiím Modrič. Chorvatsko se topí v euforii

Podle kapitána Luky Modriče pomohlo fotbalistům Chorvatska k postupu do finále mistrovství světa přes Anglii i podceňování jejich týmu ze strany britských médií. Balkánský celek chtěl v semifinále dokázat, že navzdory dvěma prodloužením a penaltovým rozstřelům v předchozím průběhu turnaje nebude mít méně sil. Chorvaté zvítězili v dalším prodloužení 2:1 a čeká je nedělní souboj o zlato s Francií.

Radost Chorvatů po postupu do finále MS (zleva) Luka Modrič, Šime Vrsaljko a Ivan Rakitič.

Mario Mandžukiče se běží radovat poté, co skóroval v prodloužení semifinálového duelu MS.

Radostný úprk Angličanů poté, co Kieran Trippier vstřelil vedoucí gól Anglie v semifinále MS s Chorvatskem.

Anglický hrdina Kieran Trippier (vpravo) slaví poté, co dal gól Chorvatsku v semifinále MS. Gratulovat spěchá spoluhráč Harry Kane.

Anglický střelec Kieran Trippier (vlevo) slaví poté, co vstřelil gól Chorvatsku v semifinále MS. Gratulovat spěchá spoluhráč Harry Kane.

Pozdrav do nebe poslal anglický fotbalista Kieran Trippier poté, co vstřelil v semifinále MS gól Chorvatsku.

"Angličtí novináři, odborníci z televize, ti všichni Chorvatsko podceňovali a to byla obrovská chyba. My jsme si všechna ta slova od nich vzali, všechno jsme si přečetli a řekli jsme si: dobře, dnes uvidíme, kdo bude unavený. Měli by být pokornější a více respektovat soupeře," řekl po utkání Modrič.

Chorvaté prohrávali od páté minuty po trefě Kierana Trippiera, ale v 68. minutě srovnal Ivan Perišič a ve 109. minutě rozhodl Mario Mandžukič. V tu chvíli už balkánský celek viditelně tahal za delší konec provazu, přestože musel v předchozích průběhu vyřazovací fáze absolvovat o jedno prodloužení více než Anglie.

"Ukázali jsme, že jsme nebyli unaveni. Fyzicky i mentálně jsme zápasu dominovali, ve všech aspektech. Měli jsme dokonce rozhodnout zápas ještě před prodloužením," uvedl Modrič.

Chorvatsko si zahraje finále poprvé v historii a překonalo svůj nejlepší výsledek z roku 1998, kdy získalo bronz. "Sen se stal skutečností. Po tak dlouhé době jsme konečně ve finále. Je to největší úspěch v historii chorvatského sportu, musíme být pyšní," řekl Modrič.

Dvaatřicetiletý záložník věří, že jeho tým završí spanilou jízdu turnajem vítězstvím v nedělním finále. "Tohle je jeden z největších úspěchů mé kariéry, pokud ne vůbec největší. Doufejme, že v neděli vyhrajeme, a pak to bude zdaleka největší," dodal záložník Realu Madrid, s nímž vyhrál mimo jiné čtyřikrát Ligu mistrů.

Zázrak, hrdinové! jásají v Chorvatsku

Chorvatská média jsou z postupu fotbalové reprezentace do finále mistrovství světa v euforii. List Slobodna Dalmacija hovoří ve svém hlavním článku o zázraku, o úžasném, statečném a bojovném týmu, který dokázal nemožné a ani Angličané s tím nic nezmohli. Deníky často na svých internetových stránkách nemají žádné jiné zprávy jen z fotbalu a následných oslav.

"Nezačali jsme dobře. První poločas patřil Anglii, dostali jsme brzy gól, stejně jako proti Dánsku či Rusku. Ale pak jsme už dostali vše pod svou kontrolu," napsala Slobodna Dalmacija. A dodala, že zápas byl velmi náročný, takticky obtížný, druhá polovina a prodloužení ale už byly v režii Chorvatů.

"Zázrak, zázrak, zázrak, jsou to hrdinové," uzavřel list. Za největší hrdiny středeční fantastické výhry označil Maria Mandžukiče, autora vítězného gólu v prodloužení, Ivana Perišiče, který dal první gól, a obránce Šimeho Vrsaljka.

Deník Jutarnji list také píše o zázraku, zápisu do historie a o snu, který stále trvá. List 24sata věnuje jeden z článků oslavě, kterou uspořádali Chorvaté po příjezdu do hotelu. Spolu se zpěvákem Mladenem Grdovičem fotbalisté zpívali a tancovali na stolech. Videozáznam zveřejnil na svém instagramu i trenér chorvatského týmu Zlatko Dalič.

Chorvatská média také ve velkém přinášejí fotografie z jiných světových deníků, kde se Chorvaté dostali na titulní stránky a kde jsou opěvováni jako hrdinové.

Jako by zítřek už neměl nastat...

V ulicích chorvatských měst se středeční vítězství fotbalového týmu nad Anglií bouřlivě slavilo dlouho do noci. Tamní deníky zveřejnily množství fotografií ze zaplněných náměstí, kde v přeplněných kavárnách jásali lidé ověnčení chorvatskými vlajkami. Další tisíce Chorvatů nasedly do aut, projížděly ulicemi a troubily, vše doprovázely ohňostroje, napsal deník Slobodna Dalmacija.

Obrovské množství fanoušků se shromáždilo zejména v centru Záhřebu na náměstí Bána Jelačiče, kde přenos ze semifinále mistrovství světa v Rusku sledovali na obří obrazovce. Ještě před úvodním hvizdem přišla studená sprcha v podobě deště, následně pak rychlý gól Angličanů. To ale Chorvaty neodradilo a když postupně padly dva chorvatské góly, metropole se začala pod návalem oslav doslova otřásat v základech.

Jak napsal deník Jutarnji list, celé Chorvatsko nyní žije fotbalem. "Když hrají Daličovi chlapci, z bankomatů se vybírají peníze, jako kdyby zítřek neměl nikdy nastat," uvedl list na úvod svého článku popisujícího atmosféru v balkánské zemi. Fotbalové zápasy se sledují hlavně v ulicích měst a v kavárnách, kde se platí v hotovosti. Podle údajů z bank se v této souvislosti zvýšilo za posledních pár dní množství peněz vybraných z bankomatů o 30 procent nad běžným průměrem.