Drsná noc ho nezničila. Finále klidně odehraju na jedné noze, říká jeden z chorvatských hrdinů

"Minulou noc jsem měl silnou horečku, skoro 39 stupňů. Ležel jsem v posteli, nemohl jsem skoro spát a snažil jsem se nabrat sílu, abych mohl hrát. A stálo to za to," líčil Rakitič po premiérovém postupu Chorvatska do finále mistrovství světa.

Balkánský celek v závěru semifinále Anglii překvapivě fyzicky přehrával, přestože měl v nohách o jedno prodloužení více než soupeř z předchozího průběhu šampionátu. Rakitič na tom přes drsnou noc měl velký podíl. Byl jedním z nejaktivnějších hráčů - připsal si druhý nejvyšší počet přihrávek (82) a vyslal dvě střely.

Nepochybuje o tom, že do nedělního finále s Francií bude v pořádku. "Budu hrát klidně na jedné noze, když budu muset," dodal v nadsázce s úsměvem Rakitič.