S Chorvaty uhrál na EURO remízu, teď budou hrát o fotbalový grál. Ve finále jsou zaslouženě, říká Vrba

„Myslím, že do finále postoupila mužstva, která v semifinále byla fotbalovější. Asi by bylo pikantnější finále Anglie - Francie, ale Chorvati hrají o zlato právem. Byť se začátek semifinále povedl mimořádně Anglii. A pokud by jí po vedoucím gólu vyšel jeden z brejků, asi by si to už pohlídala. Takhle Chorvati pomalu získávali převahu a zápas otočili. V závěru vypadali pohybově lépe, nepustili Angličany vůbec k ničemu a zaslouženě postoupili.

Porážka Anglie je možná pro mnohé překvapení, ale pokud se podíváte na chorvatskou soupisku, kde všude ti kluci hrají... Kvalita jednotlivců byla na jejich straně. Modrič, Rakitič, Perišič. Jde o hráče, kteří v zahraničí táhnou top mužstva. Jsou zvyklí na tlak, že týmy musí táhnout. Také Angličané jsou součástí fantastických klubů Premier League, nadstavbu v nich ale dělají zahraniční fotbalisté.

Krátce se zastavím u Modriče. Na hřišti je dominantní personou. Když si vzpomenu, jak ve čtvrtfinále s Ruskem vzal míč a pelášil s ním přes celé hřiště... Tito hráči rozhodují šampionáty, jsou totiž týmoví. Možná jsou kvalitativně lepší hráči, kterým však v národních týmech chybí servis, jaký mají v klubech. Proto nejsou na turnajích tak výrazní.

Na finále se moc těším. Francouzi mají v ofenzivě mladé hráče, kteří mají obrovskou budoucnost. Budou to další hvězdy světového fotbalu. Jsem zvědavý na konfrontaci s Chorvaty, kteří mají silnější střed hřiště, ale Francouzi zase výraznější hráče směrem dopředu.

Obě mužstva jsou hodně ofenzívní, nebude to možná taktický fotbal, který některá mužstva na šampionátu předváděla. Aby uhrála potřebný výsledek, který by je po penaltovém rozstřelu dostal dál. Jako se kdysi precizností v defenzívě dostávali do bojů o nejvyšší příčky Italové, kteří vyhrávali na jeden gól. Chovati i Francouzi chtějí dominovat. Myslím, že finále bude ofenzivnější. Tipovat nechci, ať vyhraje lepší."