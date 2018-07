Anglie dosud získala jen jednu medaili. Chceme to napravit, slíbil před bojem o bronz kouč Southgate

Měl strach, to nepopírá. Obával se, zda jeho mladé hráče nezlomí, že jsou odsouzeni jen k utkání o bronz. „K zápasu, který žádné mužstvo hrát nechce, protože se v něm odráží prožitá hořkost a zklamání z předchozího střetnutí. Vždyť nás dělilo dvacet minut od finále. A potom v nastavení dokonce jen deset od rozstřelu,“ trnul anglický kouč Gareth Southgate, zda jeho svěřenci ještě vůbec najdou síly postavit se v sobotním odpoledni Belgii. Fyzické, ale hlavně psychické...

Přesun do Petrohradu stačil a Southgate zase věří. Po posledním tréninku ještě víc.

Finále je sice fatou morganou, ale energie je zpátky.

„Byly to skutečně těžké dva dny, protože jsme byli blízko velkému cíli, kvůli němuž jsme do Ruska přijeli," netajil, jak moc s jeho svěřenci vyřazení zacloumalo.

„Po tři dny týdny se vyrovnávali s tlakem a očekáváním. Ve skupině, ve vyřazovacích bojích, i třeba při penaltovém rozstřelu," připomínal duel s Uruguayci, v němž jeho tým zlomil prokletí provázející anglickou reprezentaci po dvaadvacet let.

„Se vším se vyrovnali. Museli, protože jestliže chtějí reprezentovat Anglii, jinou možnost ani nemají. Očekávání ale dál rostlo, což bylo také v pořádku. Kde je očekávání, tam je i víra. A hráči najednou viděli, že jim věří fanoušci i celá Anglie," přibližoval trenér rozpoložení, do něhož se jeho mladý tým po semifinálové prohře s Chorvaty dostal.

Traumatizujícího. Skličujícího, protože finále měli skutečně na dosah.

„Neuvěřitelné, jak se z toho dostali. Jakmile jsme přiletěli do Petrohradu, energie a touha zakončit turnaj vítězně byla zpátky. Fantastické pracovat s takovými hráči," popisoval kouč Gareth Southgate proměnu, která se s mužstvem udála.

„My prostě musíme tenhle turnaj zakončit dobře. Dlužíme to fanouškům i celému národu. Proto chce každý hrát. A je jedno, zda byl ve středu na hřišti pár minut nebo po celých sto dvacet," líčil obrovskou motivaci, kterou jeho svěřenci mají.

„Každý chce hrát, ale ně mě bude, abych rozhodl, kdo na zápas s Belgií stačí. Někdy není dobré spoléhat jen na motivaci a vůli, pokud v sobě hráč nemá dost fyzické energie," naznačoval, že v sestavě nejspíš dojde ke změnám.

„Jedno dvě zranění, k tomu jeden dva hráči, kteří jsou trochu nemocní. Zatím skutečně nevím přesně, jakou základní jedenáctku postavím, protože ideální by samozřejmě bylo udělat změn co nejméně, ale totožná sestava jako proti Chorvatům to určitě nebude," nechal v nejistotě hráče i soupeře.

Bronz ale z mistrovství světa chce. A jeho svěřenci také. Nic na tom nemění, že je čeká Belgie, která je na žebříčku FIFA daleko před nimi a s níž v posledním zápase skupiny v Kaliningradu prohráli.

„Účinkováním na mistrovství jsme si nastavili vysoký standard a chceme ho dodržet. Belgie má skvělý tým plný vynikajících fotbalistů, což ovšem představuje o důvod víc, abychom proti ní uspěli. Vždyť už v Moskvě po semifinále jsem říkal, že naše mladé mužstvo potřebuje hrát se špičkovými protivníky, aby se je naučilo porážet. A teď k tomu máme příležitost. Anglie získala na mistrovství světa v celé historii jen jednu medaili. My bychom to teď chtěli napravit," slíbil kouč Albionu.