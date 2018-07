Mistr světa je prý pod Mourinhem nešťastný. Kdo ho chce vysvobodit?

Topil se ve štěstí, být fotbalovým mistrem světa, to není jen tak. A Paul Pogba to dobře ví. Rád by se ale podobně šťastný cítil i v Manchesteru United, který jej zaměstnává na klubové úrovni. A to se neděje. Na světovém šampionátu pak byl k vidění jiný Pogba než na Ostrovech v dresu týmu z Old Trafford. „Pod Mourinhem je nešťastný," prosakují informace z Anglie. Je tedy možné, že nyní, s fotbalovou korunou mistra světa, se rozhodne fotbalistu někdo vysvobodit. Zájemců je podle médií dost.

Ohromený výkony Pogby je třeba jeho bývalý zaměstnavatel - Juventus Turín. Tady by mohlo Starou dámu brzdit angažování Cristiana Ronalda, které řádně provětralo klubovou kasu. Zprávy ze Španělska zase mluví o tom, že hráčův agent Mino Raiola je v kontaktu s Barcelonou. A ze hry prý není ani stěhování v rámci Premier League, kde by mohl mít zájem Pep Guardiola a konkurenční Manchester City.

Je jasné, že United chtějí hráče udržet. V roce 2016 udělal anglický klub nejdražšího hráče světa, když za něj vysázel tři miliardy. Rudí ďáblové čekají, že jim to vrátí dobrými výkony na hřišti. I když vedení prohlašuje, že se své hvězdy jen tak nevzdá, dá se čekat, že by manažer Mourinho mohl být v pokušení, pokud někdo vytasí zajímavou finanční nabídkou. Extravagantní Portugalec se netají plánem osvěžit kádr týmu a vzhledem k tomu, že Pogba do jeho plánů moc nezapadal, nejspíš by se odchodu čerstvého mistra světa bránit nemusel.