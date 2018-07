Smolař Giroud! Gól chtěl dát aspoň po závěrečném finálovém hvizdu, branku však netrefil

"Zábavná sekvence po finále dokresluje, jakou měl Giroud gólovou smůlu... Zase to bylo vedle," píše na webu deník Le Figaro. Na ruských stadionech podle něj tento útočník londýnské Chelsea vystřelil celkem třináctkrát, ale pokaždé vyšel naprázdno. Ve finále dokonce Giroud neohrozil chorvatskou branku ani jednou.

Francouzský trenér Didier Deschamps mu nicméně důvěřoval po celý turnaj. Z lavičky náhradníků jej poslal na hřiště jen při úvodním zápasu s Austrálií, ale od druhého utkání ve skupině až po finále už byl Giroud v základní sestavě. Kouč "Modrých" tvrdil, že navzdory gólové smůle je Giroud pro tým nesmírně důležitý.

Giroud même après le coup de sifflet final dans un but vide il marque pas 😭😭😭#FRACRO pic.twitter.com/O4OalHX8HA — Deuxième 🌟 au dessus du 🐓 (@Pavardinhoooo) 16. července 2018

"Girouda, který navzdory všemu zůstal v očích Didiera Deschampse jedním z pilířů, pronásledovala černá kočka až do konce mistrovství," poznamenává Le Figaro. Poslední pokus do prázdné brány, jejíž chorvatský strážce Subašič už ležel zklamán a znaven na zemi, vystřelil Giroud zhruba ze třicetimetrové vzdálenosti. Míč se ale odrazil jen od tyče. "Když to nejde, tak to nejde," dodává Le Figaro.