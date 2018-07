Trenér Osorio odchází od mexických fotbalistů

Kolumbijský fotbalový trenér Juan Carlos Osorio z vlastní vůle končí u mexické reprezentace. Na mistrovství světa v Rusku dovedl tým do osmifinále, v tom však Mexičané po porážce 0:2 s Brazílií posedmé za sebou vypadli.

Sedmapadesátiletý kouč převzal mexickou reprezentaci v říjnu 2015 a jeho bilance 33 výher a devíti remíz z 52 zápasů byla podle svazu nejlepší za posledních 28 let. Fanoušky si ale příliš nezískal, časté volání po jeho odchodu utichlo až po prvním utkání na letošním MS, v němž Mexiko porazilo německé obhájce titulu 1:0.

Osorio podle agentury Reuters odmítl několik nabídek mexického svazu na prodloužení smlouvy. V minulosti vedl i kluby ze severoamerické MLS, nyní by měl zájem o angažmá v Evropě. Není však vyloučeno ani to, že by mohl jakožto nástupce Josého Pekermana zakotvit u kolumbijské reprezentace.