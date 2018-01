Bin Hammám přiznal, že za přidělení MS Německu dostal úplatek

Bývalý šéf asijské fotbalové konfederace a někdejší člen výkonného výboru FIFA Mohammed bin Hammám přiznal, že od německých organizátorů mistrovství světa v roce 2006 dostal úplatek ve výši 6,7 miliónu eur. Prohlásil to v rozhovoru pro televizní stanici ZDF.

Německý fotbalový svaz totiž čelí obvinění, že v roce 2000 si penězi z černých fondů zajistil čtyři hlasy při volbě pořadatele, v níž porazil Jihoafrickou republiku 12:11. Tajný fond údajně založil dnes už zesnulý bývalý šéf společnosti Adidas Robert Louis-Dreyfus a mělo na něm být právě 6,7 milionu eur. Svaz dosud nedokázal tehdejší finanční toky věrohodně vysvětlit.

"Peníze šly na můj účet, ano," řekl osmašedesátiletý katarský funkcionář. "Ale rád bych věděl, proč by mě Němci upláceli poté, co už mistrovství dostali. Částka totiž přišla až po hlasování," přidal Bin Hammám, který už v roce 2012 dostal za korupci při kandidatuře na předsedu FIFA doživotní zákaz.

Na dotaz, jestli ví, za co peníze dostal, Bin Hammám odpověděl, že ano. "Samozřejmě, že to vím," prohlásil. "Ale omluvte mě, jediný, koho to zajímá, jste vy. Nikoho jiného," dodal.

Bin Hammám také odmítl obvinění, že pomohl zmanipulovat i volby pořadatelů šampionátů v letech 2018 a 2022, kdy uspělo Rusko, respektive Katar. Kvůli tomu je stále vyšetřován. "Tím se vůbec nezaobírám. Jsou to jenom prázdná obvinění," uvedl.