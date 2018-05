Další trapas Anglie? Ne, teď můžeme celé fotbalové MS vyhrát, věří kapitán Albionu

Anglie přitom v posledních letech proslula na velkých turnajích spíše svými nezdary, nenaplněnými očekáváními a celonárodní ostudou. Bída vyvrcholila senzačním vyřazením v duelu s Islandem na posledním evropském šampionátu.

„Myslím, že můžeme mistrovství vyhrát. Víme, že nejsme favority na zlato, ale podívejte se třeba na tuto sezónu. Nikdo by netipoval, že Liverpool může dojít do finále Ligy mistrů. A on se tam přesto dostal," vzhlíží se v paralele s tažením Kloppových svěřenců.

„I když se ohlédnete třeba za Manchesterem United ve Fergusonově éře - s mladým týmem dokázal postupně nadlouho ovládnout Premier League," pokračoval Kane, jenž rovněž povede v Rusku notně omlazený celek.

Na svých bedrech ponese tíhu obrovského zájmu a pozornosti anglických fanoušků, které mnozí jeho slavní předchůdci neustáli.

„V minulosti jsme měli extrémně kvalitní výběry, kterým se na velkých turnajích nedařilo. Nic velkého jsme nevyhráli už 50 let. Prostě jsme nakonec nebyli dost dobří. Z našeho pohledu ale teď nemáme co ztratit. Prostě tam musíme nastoupit a být uvolnění," dodal autor 12 reprezentačních gólů ve 23 zápasech.