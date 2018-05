Při zápasech na MS se bude díky videu vylučovat i zpětně

Rozhodčí na blížícím se fotbalovém mistrovství světa v Rusku budou moci díky videu udělovat při zápasech červené karty i zpětně. V rozhovoru pro deník The Times to prohlásil technický ředitel Mezinárodní pravidlové komise IFAB David Elleray.

Ze dvanácti stadionů, kde se budou zápasy MS 2018 hrát, bude signál přenášen do Moskvy, kde budou videosudí sporné situace vyhodnocovat u monitorů.

"Když se stane něco mimo hru, co nikdo neviděl a videorozhodčí nebo jeho asistenti si toho posléze všimnou, tak můžou hlavního sudího informovat a ten bude moci udělit červenou kartu. Neočekáváme, že se to bude stávat často, navíc půjde jen o závažné prohřešky na červenou kartu," uvedl Elleray.

Světové fotbalová federace FIFA schválila využití videorozhodčího na šampionátu v polovině března poté, co mu dala zelenou IFAB. Systém VAR v různých formách funguje ve 40 světových ligách včetně české nejvyšší soutěže a do hry vstupuje v předem daných situacích - při dosažení branky a všem, co tomu předchází, včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.