Šampionátovou hymnu Žij naplno nazpívalo kosmopolitní trio. Kontroverzní kosovská hvězdička Era v něm nechybí

Před osmi lety v Jižní Africe třeba Shakira a její Waka, waka, před čtyřmi v Brazílii Pitbull a Jenifer Lopez s hymnou We Are One, letos v Moskvě a dalších deseti ruských městech budou uvádět fotbalové fanoušky do varu Nicky Jame a společně s ním herec Will Smith a albánsko - kosovská zpěvačka Era Istrefi.