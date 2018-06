Sudí Atkinson vyrazil na MS do Ruska na kole, čeká ho 2700 km

Fotbalový rozhodčí Martin Atkinson sice nebyl nominován na mistrovství světa, přesto na šampionát do Ruska vyrazil alespoň se podívat. A to netradičně na kole. V rámci charitativní akce ho čeká 2700 kilometrů z Anglie do Kaliningradu.

Sedmačtyřicetiletý Atkinson, který byl v sobotu v Praze, kde rozhodoval rozlučkový zápas Tomáše Rosického, vyjel z anglického fotbalového centra St. George's Park u Birminghamu a přes Francii, Belgii, Nizozemsko, Německo a Polsko má v plánu dorazit za 18 dní do Kaliningradu na utkání mezi Belgií a Anglií. Společnost mu dělá další sudí Jon Moss a několik dalších nadšenců.

"Je to obrovská výzva, ale věřím, že si to vychutnám. V roce 2016 jsem objížděl na kole všechny stadiony Premier League, což dalo dohromady asi 1600 kilometrů, takže teď to vylepším," řekl Atkinson pro BBC. "Bude to 18 dní bolesti, ale je to pro charitu, takže jsem připravený trpět," dodal.

Akce by podle plánu měla vybrat až 60 tisíc liber (asi 1,75 miliónu korun), které rozdělí mezi čtyři různé charity.